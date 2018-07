David Bonvehí s'imposa com a president del PDeCAT amb un vot de càstig de gairebé el 30%

Aspecte del plenari de l'Assemblea del PDeCAT (Europa Press)





La candidatura liderada per Bonvehí, que aglutinava els partidaris de Puigdemont i Pascal, ha guanyat però només amb el 65,27% de vots, el que posa de manifest un important vot de càstig. La llista presentada per les bases ha obtingut un 28% de suports.





El coordinador d'organització del PDeCAT, David Bonvehí, ha estat nomenat nou president del partit i la diputada al Congrés Míriam Nogueras serà la nova vicepresidenta de la formació, després d'una Assemblea Nacional marcada per les pressions dels crítics afins a l'expresident Carles Puigdemont que han obrat la renúncia de la ja excoordinadora nacional de la formació Marta Pascal a liderar el partit.





La candidatura de consens pactada després de la renúncia de Pascal s'ha imposat a la candidatura de les bases 'llistes desbloquejades', encapçalada pel president local de Badalona, David Torrents, i per la responsable d'associats de la Vegueria de comarques de Barcelona, Lola Mata, que acceptaven votar una llista tancada però no bloquejada per poder votar un a un als seus membres.





La candidatura de consens s'ha imposat amb 65,27% dels vots a la de les bases que ha obtingut 28,9 dels vots --s'han emès 5,8% de vots en blanc i 0,18% de vot nul - i la nova Executiva començarà a caminar amb uns nous documents que inclouen la unilateralitat en les seves estatut, i que criden a sumar-se al nou projecte polític de Puigdemont, la Crida Nacional per la República.





La candidatura de consens liderada pel coordinador d'organització, David Bonvehí, juntament amb la diputada al Congrés Míriam Nogeras es batrà en l'Assamblea Nacional del PDeCAT d'aquest diumenge amb una altra llista que demana poder votar els membres d'aquesta llista de consens 01:00 a un, han explicat fonts del partit.





Tancat el període de registre de candidatures, la de consens inclou a Ferran Bel, Montserrat Candidini, Maria Senserrich, Marc Castells, Vanessa Ferrer, Lluís Soler, Lluís Font, Dolors Tella, Meritxell Ruiz, Xavier Fonollosa, David Font, Genís Boadella, Lluís Guinó i Josep Tarín.





També inclou a Marc Solsona, Albert Alins, Lourdes Ciuró, Dídac Nadal, Albert Piñerira, Sussanna Rivero, Francina Vila, Pere Soler, Maria Àngels Planas, Antoni Postius, Meritxell Budó, Carles Agustí, Joan Pere Gómez i Montse Morante.





Així queden inclosos en aquesta llista els membres de l'actual direcció --sense Marta Pascal-- amb crítics, encara que finalment no apareixen entre ells els consellers Damià Calvet i Miquel Buch, ja que la militància ha rebutjat una esmena impulsada per aquests crítics - de l'entorn de l'expresident Carles Puigdemont-- que demanava que no fos incompatible ser conseller amb estar a la direcció.





A més, s'ha presentat la candidatura 'Llistes Desbloquejades' encapçalada pel president local de Badalona, David Torrents, i per la responsable d'associats de la Vegueria de comarques de Barcelona, Lola Mata, que demana poder votar directament als membres de la llista que es presenti.





En declaracions a Europa Press, Torrents ha assegurat que, si la candidatura que han registrat surt vencedora, demanaran sotmetre a votació del plenari de l'Assemblea Nacional del partit d'aquest diumenge l'esmena que es va rebutjar en la comissió de la ponència política dissabte que demanava votar directament als membres de la llista.





En aquesta comissió es va decidir votar la llista pactada entre els afins a la coordinadora general del partit, Marta Pascal, i els crítics amb l'actual direcció, afins a l'expresident Carles Puigdemont.





Fins a altes hores de la matinada es va estar pactant la forma de votació i l'estructura de la nova executiva i, en parallel, es confeccionava una llista de consens que havia de votar-se aquest diumenge sense la figura de Pascal, que va renunciar a liderar la formació.





L'acord de la comissió d'organització va estipular que les llistes que es presentaran havien de votar-se en bloc sense donar la possibilitat als associats d'escollir si estaven d'acord amb cada un dels membres sorgits d'aquest pacte.





"Volem llistes tancades, però desbloquejades. Si sortim escollits se sotmetrà a votació poder votar els membres de la llista que es presenti, i llavors dimitirem en bloc. Volem donar veu a l'Assemblea", ha assegurat Torrents.





Altres fonts del partit asseguren a Europa Press que la llista alternativa està coordinada amb els crítics que, en veure castigats per no incloure als consellers, busquen retornar aquest càstig votant un a un els membres de la llista, per demostrar el suport que tenen davant els membres que repeteixen en la direcció, afins a l'actual coordinadora de l'PDeCAT, Marta Pascal.





INCOMPATIBILITAT DE SER CONSELLER I ESTAR A LA DIRECCIÓ





Les bases del PDeCat han rebutjat aquest diumenge fer compatible ser conseller amb estar a la direcció del partit, tal com sol·licitaven els crítics després que els consellers Damià Calvet i Miquel Buch es perfilaran per entrar a la nova cúpula de la formació.





Segons han explicat fonts de la formació a Europa Press, els associats han rebutjat una esmena dels crítics amb el 59% dels vots, en el plenari de l'Assemblea Nacional que el partit celebra aquest diumenge.





Aquest dissabte es va decidir que aquesta Executiva estigués formada per un president, un vicepresident i una Executiva d'entre 20 i 30 persones: el coordinador d'organització del PDeCAT, David Bonvehí, i la diputada al Congrés Míriam Nogueras són els candidats a president i vicepresidenta , i els consellers Miquel Buch i Damià Calvet es perfilen per ser a l'Executiva.





A la matinada de diumenge el sector va intentar introduir una esmena a la comissió de la ponència organitzativa per eliminar les incompatibilitats que té un conseller per formar part de la cúpula del partit i no van aconseguir imposar el seu criteri, i per això el van portar al ple i des del matí han estat enviant missatges a les bases perquè l'aprovin en el plenari, sense aconseguir el seu propòsit.





Quan una esmena no aconsegueix aprovar en comissió però arriba almenys un 40%, qui la presenta té la potestat de portar-lo al plenari de diumenge i aprovar-la a través dels vots dels inscrits.





FER EFECTIVA LA REPÚBLICA PERÒ NO DE FORMA IMMEDIATA





El plenari del PDeCAT ha aprovat per majoria ajustada un punt de la ponència política que proposa fer efectiva la república 'el més aviat possible' i ha rebutjat una esmena que proposava incloure en la ponència "fer efectiva la república 'de manera immediata".





Fonts del partit han explicat que en la votació celebrada aquest diumenge al plenari de l'Assemblea Nacional del partit --on participen els prop de 14.000 inscrits de forma presencial i telemática-- ha estat molt ajustada: "ha anat de nou vots".





En la comissió de la ponència, havia guanyat la fórmula inclosa en l'esmena --hacerlo 'de forma immediata' - i havia perdut la proposta original defensada per la Mesa de la comissió, però, va aconseguir més del 40% dels suports i va obtenir amb això la potestat d'portar-lo al plenari, ho va fer i al final s'ha imposat el text original.