Maragall es compromet amb Borrell a informar-lo cada cop que la Generalitat obri una embaixada

El conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall, s'ha compromès amb el ministre d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Josep Borrell, a respectar en el futur el procediment previst a la Llei d'Acció Exterior, que obliga a informar amb antelació de les obertures de delegacions catalanes a l'estranger.



Així ho han avançat fonts del Ministeri i ha confirmat després el mateix Maragall, afegint que així l'hi va avançar per escrit al propi Borrell.



No obstant això, ha deixat clar que hi ha una diferència d'interpretació amb les recentment reobertes: per a la Generalitat, es tractava d'oficines "ja vigents abans del 155" i això "no havia de significar major problema".



Borrell havia revelat al matí, hores abans de la seva reunió amb Maragall, que la Generalitat va informar a Estrangers de la reobertura de les seves delegacions al Regne Unit i Irlanda, Alemanya, Estats Units, Itàlia, Suïssa i França només la vigília de publicar-ho al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), és a dir, sense temps que Exteriors i Hisenda informin sobre elles.



És més, ha afegit que la Generalitat podia haver-se estalviat aquesta comunicació perquè en Exteriors llegeixen els "butlletins oficials".



A la tarda, després de la reunió amb Maragall, fonts del Ministeri han dit que de moment el ministre s'ha reservat qualsevol decisió sobre aquestes oficines.



Maragall, que també s'ha reunit amb la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha reconegut que la seva conversa amb aquesta ha estat "més cordial i més útil", mentre que la de Borrell l'ha qualificat de "clara i franca".



Amb ell s'ha reunit durant una hora i mitja, i el ministre li ha recordat amb claredat que la Llei d'Acció Exterior obliga les comunitats autònomes a comunicar per endavant les obertures d'oficines a l'exterior i també dels viatges a l'exterior dels seus presidents i els seus consellers (excepte en l'àmbit de la UE).



El conseller ha reconegut diferències d'interpretació de la normativa en altres assumptes, com els viatges del president de la Generalitat i els consellers a l'estranger, la signatura d'acords internacionals o el català a les institucions europees, però ha afirmat que hi haurà "intercanvi de criteris "i esperen poder arribar a" posteriors concrecions ", així que ha detectat" voluntat "de comprensió i" si pot ser de coincidència ".



RESPECTE L'ACCIÓ DE CATALUNYA DINS LA LLEI



De fet, també han expressat una "voluntat compartida de respecte institucional", en paraules de Maragall, que ha recalcat que Borrell ha expressat el seu "compromís absolut de respectar l'acció exterior institucional de Catalunya" en el marc "de la legalitat vigent" i ha explicitat que no ha d'haver cap problema.



Sobre les delegacions, Maragall ha assegurat que en pròximes obertures, perquè les oficines "creixeran en quantitat", es demanarà prèviament l'informe del Govern --de Exteriors i d'Hisenda i, si és una oficina comercial, també de Economia-- però ha recalcat que aquest informe "és preceptiu demanar-però no és vinculant".



Les delegacions, ha dit, han de ser expressió de la veu institucional de Catalunya, podran participar en debats d'abast internacional i europeu i defensar els interessos catalans.



"No són ambaixades, són delegacions d'acord amb l'entorn normatiu que les empara", ha dit Maragall que, a més, ha afirmat que la Generalitat vol "ple suport" de l'acció exterior espanyola a les funcions de representació de Catalunya.



Les delegacions, ha dit, tenen objectius de "representació, de presència i influència" i d'expressar posicions "amb normalitat".



A la reunió no s'ha parlat del consorci de diplomàcia pública Diplocat, segons fonts d'Exteriors i tampoc, segons Maragall, de "casos concrets" com la intervenció de l'ambaixador espanyol als Estats Units, Pedro Morenés, per rebatre al president català, Quim Torra , en un acte públic a Washington, una actuació aplaudida per Borrell i molt criticada per la Generalitat.



A més, tots dos han mostrat disposició a cooperar en institucions en què participen tant l'Estat com la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, com són els centres d'estudis Institut Europeu de la Mediterrània (Iemed), Cidob i Casa Àsia, que tenen seu a Barcelona .



"Cada un té la seva petita història", caldrà treballar-hi ", ha dit també Maragall.



Les fonts consultades en Exteriors també han destacat l'esperit de cooperació i de normalització de les relacions en el qual s'ha emmarcat la trobada, que descriuen com a continuació de les reunions que han mantingut el president del Govern, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat , Quim Torra, i els vicepresidents Carmen Calvo i Pere Aragonès, respectivament.



Maragall, que ha acudit a la reunió amb Batet amb dos regals --els llibres 'Què passa a Catalunya', escrit per Manuel Chaves Nogales el 1934 i reeditat, i 'Homenatge de Catalunya als intel·lectuals castellans' - no ha portat obsequis a la seva trobada amb Borrell.



Segons ha dit, s'han regalat l'un a l'altre una "magnífica conversa".