Borrell insisteix que la Constitució no permet el dret d'autodeterminació de Catalunya

Josep Borrell aquest diumenge a les jornades de SCC (Europa Press)





El ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, ha assegurat que retirar les acusacions als presos sobiranistes és una qüestió judicial i que el Govern no pot intervenir, en al·lusió a la demanda de l'independentisme que el president de l'Executiu, Pedro Sánchez, insti la Fiscalia general de l'Estat a retirar les acusacions als processats.





"No sóc qui per dir que ha de fer el Govern amb la Fiscalia. Això és al terreny judicial", ha assenyalat en la seva intervenció per clausurar les jornades de Societat Civil Catalana que s'ha celebrat aquest diumenge a Barcelona.





També ha explicat que l'euroordre s'ha d'entendre com una manera de construir un espai comú, de seguretat, de justícia i d'aplicació dels codis penals, i que la sentència del tribunal alemany demanant l'extradició de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per malversació "tampoc diu el que diuen (el Govern) que diu".





Ha sostingut que no han de reconèixer "cap superioritat moral als que defensen la independència de Catalunya", que cal rebaixar la tensió i començar a trobar solucions als problemes reals.





"No ens hem de deixar menjar el coco dient que Espanya és un país repressiu on els drets i les llibertats no funcionen. Una cosa és la impressió que cada un treu i una altra és la realitat objectiva que es mesura", ha dit.





Així, ha ressaltat que l'independentisme és hegemònic perquè no se li han posat davant forces que fossin capaços d'evitar aquesta hegemonia, i que Catalunya està dividida en dos, pel que ha defensat la pluralitat de la societat catalana: "Mentre no s'accepti que la unitat del poble és un mite serà difícil que ens puguem entendre".





A la CONSTITUCIÓ NO PERMET EL DRET A L'AUTODETERMINACIÓ





Borrell ha assegurat que el Govern no deixarà que s'exerceixi el dret a l'autodeterminació a Catalunya perquè la Constitució no ho permet, i creu que els referèndums divideixen i que "no són gairebé mai la forma de trobar la solució".





En aquest sentit, ha negat que països internacionals reconeguin el dret a l'autodeterminació i que el "el dret internacional no dóna suport al dret a l'autodeterminació", com sostenen els partits sobiranistes.





"No es poden recolzar en arguments que no són certes. No es pot dir que el món internacional ho reconeix, perquè no és veritat", ha asseverat.





Sobre la manifestació d'aquest dissabte per demanar l'alliberament dels polítics presos, ha reconegut que entén perfectament que la gent que hagi votat l'opció independentista manifesti el seu sentiment i demani la llibertat de la gent a la que van votar: "És lògic i normal. no ens hauria d'estranyar, al contrari, és una opinió respectable ".





"Si jo hagués donat suport a algun dels polítics independentistes presos segurament també estaria al carrer demanant la seva llibertat, però això no els dóna més superioritat moral", ha sostingut.





DIÀLEG AMB CATALUNYA





Sobre la reunió del president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del Govern, Pedro Sánchez, ha dit que les posicions van quedar clares respecte al dret a l'autodeterminació i que aquest tema "va quedar tancat".





Ha afirmat que "una cosa són les declaracions retòriques que segurament es fan de cara a la galeria i una altra cosa són els fets concrets", pel que diu que ells hauran de jutjar en funció dels fets.





Tot i això, ha celebrat que la voluntat de diàleg del Govern ha quedat demostrada amb l'actitud de Sánchez de baixar la tensió, "de reduir aquells elements que dificulten el diàleg per acceptar i parlar sobre qualsevol tema que Torra hagi posat sobre la taula".





"Dialogar no vol dir acceptar, però sí vol dir quins són els plantejaments de l'altra part. I això és una cosa que cal valorar positivament", ha assenyalat.





A més, ha insistit que l'actitud del Govern central és facilitar un diàleg i ha dit que per facilitar-ho cal evitar embrancar-se en discussions, pel que ha ressaltat la importància d'haver recuperat la comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat per trobar solucions a problemes concrets.