Rescaten als integrants del catamarà en flames després de xocar contra una batea a Pontevedra

Els efectius d'emergències han rescatat a la tarda d'aquest dimarts a almenys 46 persones que viatjaven a bord d'un catamarà que va patir un incendi a bord, en les proximitats de l'Illa da Toxa, a Pontevedra.





Segons fonts de la Guàrdia Civil, suposadament ja han estat rescatades totes les persones que anaven a bord de l'embarcació, concretament 40 adults, tres nens i tres membres de la tripulació. No obstant això, fonts de Protecció Civil han indicat que han estat rescatades 51 persones.





Entre ells s'inclou algun ferit, per cremades lleus, i tots han estat traslladats al port d'O Grove, mentre encara continuen les tasques d'extinció del foc al vaixell, anomenat 'Boramar'.





Salvament Marítim ha traslladat que el centre de coordinació de Finisterre va rebre un 'mayday' (senyal de socors) d'una embarcació per un incendi, si bé el missatge no especificava la posició ni el nom.





Així, va ser un altre vaixell, anomenat 'Roncadoira' el primer a situar el catamarà objecte de l'alarma en les proximitats d'O Grove.









De moment no hi ha notícies de morts, però si de ferits amb cremades de diversa consideració i atacs d'ansietat. En principi, els ferits són vuit, cap greu. A bord viatjarien almenys tres nens i la tripulació estaria formada per tres persones.





Incendi nun catamarà entre #OGrove ea Illa da #Toxa . Nestes Intres us servizos @salvamentogob , @gardacosras, @guardiacivil , SPEIS Ribadumia, SMPC O Grove, CCUS061, SLXE estan traballando no rescat 02:00 pasaxeiros / es i tripulació #catamaranogrove pic.twitter.com/pugBSg4M1r - 112Galicia (@ 112Galicia) 24 juliol 2018