L'exsecretària d'Administració del Govern admet davant del jutge falta de competències per organitzar el 1-O

Meritxell Masó, exsecretària d'Administració de la Generalitat.





L'exsecretària d'Administració de la Generalitat Meritxell Masó ha comparegut aquest dimarts com investigada per un delicte de desobediència davant el Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona i ha assegurat que el seu departament no tenia competències per impulsar processos electorals com l'1-O.





Segons han explicat fonts jurídiques, Masó -que ha respost a totes les parts menys a Vox- ha afirmat que va ser requerida directament pel Constitucional després de suspendre el referèndum de l'1-O, però que ella no va fer res per impedir-ho perquè no tenia competències.





Ha explicat que des que al juliol de 2017 el llavors president de la Generalitat Carles Puigdemont va remodelar el seu Govern, els processos electorals ja no depenien de la seva conselleria, la de Governació, sinó que van passar a dependre de Vicepresidència i Economia, amb Oriol Junqueras al capdavant .





També ha apuntat que la magistrada del TSJC, Mercedes Armes, que investigava la querella per la compra d'urnes des de la Conselleria de Governació, la va citar com a testimoni al costat d'altres càrrecs de la Generalitat i que llavors no li van comentar res d'una possible comissió de delictes.





A la sessió d'aquesta tarda també ha estat citada com investigada per desobediència l'excap de l'Àrea de processos electorals i consultes populars del Govern Montserrat Vidal, que s'ha negat a declarar.





Així mateix, ha declarat com a testimoni un càrrec de l'Àrea de Processos electorals, Enric O., que ha assegurat al jutge que des el 31 de maig de 2017 va passar a la Direcció General de Joventut i que per tant no va participar en la confecció de la web del referèndum 'referendum.cat' ni en la logística de l'1-O.





No obstant, ha reconegut que en diverses ocasions va ser consultat pel llavors director d'estratègia del CTTI Josué Sallent, entre els investigats per l'1-O, sobre la confecció de la web, però només com a expert i sobre qüestions genèriques.





Per aquest dimarts estava prevista la declaració de la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, després que la Guàrdia Civil apuntés en un informe que va ometre informació sobre la despesa relativa al referèndum, encara que la seva compareixença s'ha ajornat.