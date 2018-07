La contaminació ambiental, causa de risc de malalties neurològiques

Els efectes de la contaminació ambiental no només poden reduir-se a la salut pulmonar, ja que aquesta causa malalties neurològiques i envelliment del cervell, segons ha avisat el vocal de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), el doctor Juan Carlos Portilla.





Concretament, les partícules contaminants, que arriben al cervell mitjançant el torrent sanguini i al que prèviament han entrat a través dels sistemes respiratori i digestiu, poden produir "estrès oxidatiu, respostes inflamatòries, deteriorament dels mecanismes de protecció de la barrera hematoencefàlica o danys en les cèl·lules cerebrals o el material genètic ", ha precisat el doctor Portilla.





De fet, un estudi recent del 'Global Burden of Disease', una organització que mesura diverses malalties, lesions i factors de risc per patir-, va trobar que fins al 30 per cent dels ictus que es produeixen anualment poden atribuir a la contaminació de l'aire .





Altres investigacions ja suggereixen que la contaminació podria tenir un paper rellevant en el desenvolupament de certes malalties cerebrals, com autisme, trastorns per dèficit d'atenció, demències, Parkinson i cefalees. També es creu que influeix en el procés de maduració cerebral o desenvolupament cognitiu dels nens.





"En els últims anys cada vegada són més les sospites de la comunitat científica sobre el paper que la contaminació de l'aire exerceix en un gran nombre de síndromes i malalties neurològiques", ha manifestat el director de la Fundació Cervell, el doctor Jesús Porta.





CRIDA A REALITZAR "CANVIS"





Per això, la fundació ha fet una crida a "portar a terme estratègies efectives de política ambiental i de salut dirigides a reduir la contaminació de l'aire", ja que ajudaria a prevenir trastorns neurològics, ha dit Porta.





"Tenint en compte que les malalties cerebrovasculars i els trastorns neurodegeneratius són les principals causes de mortalitat del nostre país i que a Espanya cada any augmenten el nombre de persones afectades per una malaltia neurològica, creiem que és urgent fer canvis que evitin que la població es vegi tan exposada a la contaminació ", ha completat el director de la Fundació Cervell.





En termes generals, l'aire contaminat produeix més de 9 milions de morts a l'any. Més de tres milions són morts prematures i d'aquestes, 27.000 es produeixen a Espanya. Aquestes xifres podrien duplicar-se o triplicar-per 2060 si se segueixen les tendències contaminants actuals, segons l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).





El 90 per cent de la població respira aire amb nivells superiors a les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut, i es deriva principalment de la contaminació del trànsit.





ALERTA TAMBÉ PER LA NEUROTOXICITAT





D'altra banda, la Societat Espanyola de Neurologia ha recordat el risc de neurotoxicitat que suposen certs productes químics als quals es veuen exposats els espanyols en el seu lloc de treball.





S'estima que el 17,6 per cent d'ells manipula contaminants químics, mentre que la xifra ascendeix al 22 per cent dels europeus que inhalen fums i vapors durant una quarta part de la seva vida laboral. La inhalació és la via més freqüent d'absorció de substàncies neurotòxiques.





L'exposició neurotòxica afecta els processos cel·lulars que participen "en el transport de membrana i a les reaccions intracel·lulars, interferint en la neurotransmissió. A més, també poden travessar la barrera hematoencefàlica, afectant directament al sistema nerviós", ha explicat el doctor Portilla.





Les conseqüències de l'exposició a aquests agents es relacionen a un major risc de patir Parkinson, descrit per l'alta exposició al manganès i al plom, i Alzheimer Els dissolvents poden generar símptomes neuropsiquiàtrics o fins i tot dany neuronal i l'exposició a metalls intervé en la formació de plaques senils i mort neuronal.