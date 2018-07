El Barça fitxa Malcom per 41 milions d'euros

El Futbol Club Barcelona ha anunciat el fitxatge de Malcom. El fitxatge de l'extrem brasiler suposa un triomf per al club blaugrana, que pren a aquest jugador de les urpes del Roma.





El club italià havia iniciat converses amb el Girondins, l'equip actual de Malcolm, per formalitzar el traspàs del crac brasiler per 32 milions d'euros. L'augment de l'oferta econòmica per part del Barça ha estat clau perquè Malcom es decanti per venir a Barcelona en comptes de a Roma.





El brasiler signarà un contracte per cinc temporades i ha arribat aquest dimarts a Barcelona per passar les proves mèdiques i incorporar com més aviat millor a la gira americana.