Sandro Rosell ja és a la presó de Brians 2

L'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell ha ingressat aquest dimecres 25 de juliol a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).





Segons fonts penitenciàries, ha arribat a Brians 2 a les 12.25 hores procedent del Centre Penitenciari de Zuera, a Saragossa, on havia fet una parada tècnica durant el seu trasllat des de la presó madrilenya de Soto del Real.





La decisió sobre el mòdul en què ingressarà dependrà de l'equip professional del centre penitenciari, han precisat les citades fonts.





TRASLLAT DES DE MADRID





El 13 de juliol, la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va denegar a Rosell la seva posada en llibertat provisional però va afirmar en un acte que no s'oposava al seu trasllat a una presó catalana.





Lamela donava resposta així a un recurs presentat per la defensa de Rosell en què reclamava la seva posada en llibertat o subsidiàriament el seu trasllat a una presó de Catalunya.





El 29 de juny, quan Lamela va acordar el processament de l'expresident blaugrana per suposat blanqueig de 20 milions d'euros i organització criminal, Rosell va anunciar que demanaria la llibertat o el seu trasllat a Catalunya mentre arribaven les comissions rogatòries sol·licitades al Brasil i Suïssa.





L'expresident del Barça, que va ser detingut al maig de 2017 en l'operació Rimet, ja va sol·licitar el canvi de presó el passat mes de febrer, sense èxit.





LA FISCALIA DEMANA 11 ANYS DE PRESÓ





La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha demanat onze anys de presó per a Rosell pels delictes de blanqueig de capitals i organització criminal i multa de 59 milions d'euros per integrar presumptament una xarxa a través de la qual es van apropiar fons de la Confederació Brasilera de Futbol (CFB).





D'acord amb l'escrit del Ministeri Públic, les sis persones implicades en aquesta recerca van crear un entramat que es lucró de fons irregulars de la CFB pels drets de retransmissió dels partits de la seva selecció, així com de quantitats procedents del contracte de patrocini de la signatura Nike amb la selecció de futbol del país sud-americà. La quantitat blanquejada amb aquestes operacions ascendiria a 19.972.612 euros.





La fiscal del cas, María Antonia Sanz, demana per tots ells penes que van entre sis i onze anys de presó per aquests delictes, com és el cas del soci de Rosell, Joan Besolí, que s'enfronta a deu anys de presó i multa de 55 milions d'euros, o de la parella del principal acusat, Marta Pineda, per la qual la fiscal demana set anys de presó i multa de 50 milions.





L'escrit relata que tots ells, processats per la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela el passat mes de juny, es van valer d'entitats, moltes d'elles 'offshore', per ocultar quantitats obtingudes de manera illícita per l'expresident de la confederació brasilera Ricardo Terra Teixera.





El que anés soci de Rosell al país llatinoamericà, Teixeira, va participar en aquest entramat aconseguint que l'associació esportiva que va presidir entre 1989 i 2012 signés contractes de compravenda dels drets audiovisuals de la Selecció Nacional de Futbol de Brasil en favor de la societat International Sports Events (ISE), radicada en un paradís fiscal.