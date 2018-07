La Fundació 'la Caixa' inverteix 12 milions en projectes punters d'investigació científica

Un total de 20 projectes de recerca biomèdica d'Espanya i Portugal rebran 12 milions d'euros de la Fundació Bancària 'la Caixa', que ha resolt els guanyadors de la primera convocatòria d'aquest àmbit, a la qual s'han presentat 785 propostes.





Jaume Giró, director de la fundació, ha expressat que "la convocatòria ha estat terriblement competitiu i caracteritzada per una enorme demanda", i que l'entitat ha seguit els "estàndards més exigents de qualitat, imparcialitat, transparència i objectivitat" per seleccionar els projectes finalistes.





Entre aquests projectes es troben alguns dels principals reptes als quals s'enfronta mundialment la humanitat: les patologies cardiovasculars (4 projectes), les infeccioses (4), les neurològiques (5), les oncològiques (4) i afeccions transversals (3) .





Les iniciatives seleccionades s'han repartit per Cataluya, Madrid, Comunitat Valenciana i País Basc, a més de quatre centrades en finançar projectes portuguesos, tots cobrint un ampli espectre de disciplines.





COMPRENDRE EL SISTEMA IMMUNE I CREAR NOVES VACUNES





Un dels projectes seleccionats consisteix en esbrinar els mecanismes causants de les reaccions immunes. Segons ha explicat Almudena Rodríguez, investigadora del Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars, abans de produir-se una obstrucció en forma de trombe, les artèries es taponen generant una aterosclerosi, que de forma silenciosa i asimptomàtica es converteix en avantsala d'episodis greus.





Altres de les investigacions se centren en el camp de les noves vacunes i l'acostament a l'idioma de les defenses immunes, es llancen cap a la recerca de la vacuna universal que posi fi a les malalties cròniques infeccioses, noves estratègies per lluitar contra el Zika.





REVERTIR LA CEGUESA I ESTUDIAR LA LEUCÈMIA





La teràpia cel·lular per revertir la ceguesa, la funció del fetge relacionada amb la resistència de la malària, l'ús de ratolins per frenar el Parkinson, un treball sobre els bacteris intestinals, un mapa per conèixer el futur del tumor i la predicció i detecció de la metàstasi del càncer de pròstata són altres dels projectes escollits.





Comprendre a fons la diversitat de casos de la leucèmia més comuna per combatre és un altre dels fronts investigadors, que liderarà Elías Campo, investigador de l'IDIBAPS de Barcelona.