El Corte Inglés, líder europeu de grans magatzems i primer ocupador privat a Espanya

El Corte Inglés s'ha consolidat com a gran magatzem europeu en l'exercici 2017, per davant del britànic Marks & Spencer, i ocupa el tercer lloc en el rànquing mundial de grans magatzems, per sota de Macy 's i Kohl' s, en obtenir un volum de facturació de 15.935 milions d'euros durant aquest període.





Per volum de vendes a Europa, després del Corte Inglés i Marks & Spencer (12.203 milions d'euros) se situen la britànica John Lewis (11.639 milions d'euros), la francesa Galeries Lafayette (4.500 milions d'euros) i la britànica Debenhams (2.663 milions d'euros).





El grup va generar una riquesa per a la societat de 16.175 milions d'euros l'any 2017 i va consolidar la seva posició com a primer ocupador privat a Espanya, amb 92.078 empleats directes, al tancament de l'exercici.





En concret, el grup ha augmentat la seva plantilla en gairebé 400 treballadors respecte a 2016. A més, la companyia destaca que més de 20.000 persones d'altres firmes col·laboradores treballen en els centres del grup.





L'activitat comercial que genera El Corte Inglés i els seus més de 58.000 proveïdors, en un 81% empreses espanyoles, suposa uns 11.518 milions d'euros anuals en volum de compra.

Així, el 81% de les compres que realitza a proveïdors nacionals l'ha convertit en un "tractor" de l'economia nacional.





A més, el Corte Inglés ha ressaltat la seva pretensió de mantenir un compromís "responsable" amb la societat, promovent 3.000 activitats relacionades amb l'esport, la cultura i l'acció social durant l'any passat.