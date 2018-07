Llarena nega "categòricament" que la justícia estigui polititzada

El magistrat del Tribunal Suprem que investiga els fets relacionats amb la deriva independentista a Catalunya, Pablo Llarena, ha negat aquest dimarts "categòricament" que hi hagi una Justícia polititzada a Espanya i ha qualificat d ' "injustes" les conclusions sobre una politització en la carrera judicial .





Així s'ha expressat el magistrat de l'alt tribunal durant la seva participació a la taula rodona 'Passat i present de l'associacionisme judicial' dels cursos d'estiu de l'Escorial, on ha insistit que "mai" ha vist els jutges treballar compromesos en la seva independència.





Llarena ha recordat que durant la seva etapa com a president de l'Audiència Provincial de Barcelona no només no li van preguntar per la seva ideologia política sinó que tampoc ha influït en el treball dels seus companys de professió.





"A cap se li ha donat indicacions sobre com ha de fer el seu mandat", ha dit el magistrat que ha processat 25 persones en la causa del 'procés' pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació de cabals públics.





Preguntat durant la taula rodona per aquesta causa, el magistrat ha respost que es tracta d'un procediment que ja no està a les seves mans en tant ell ha acabat la instrucció del mateix i que ara és la Sala penal del Tribunal Suprem l'encarregada de reflexionar sobre el material que aportin acusacions i defenses i arribar a la "conclusió" que estimen oportuna.