Buch reorganitza la cúpula dels Mossos

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha dut a terme una profunda reorganització de la cúpula de comissaris i intendents dels Mossos d'Esquadra.





Així, Buch s'ha situat per sota del comissari en cap, Miquel Esquius, David Boneta com a responsable de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial, comissari Rafel Comes, com a cap de la Comissaria Superior de Coordinació Central.





El comissari Ferran López, que va estar al capdavant del cos durant l'aplicació de l'article 155 i que va presentar la seva renúncia amb el nou Govern, serà adjunt a la Prefectura del cos.





Per la seva banda, el comissari Joan Carles Molinero, fins ara nombre tres del cos, passa a la Comissaria General de Mobilitat.





López seguirà en el nucli dur de la cúpula dels Mossos però en un lloc com a mà dreta de Esquius, d'adjunt a la Direcció, que fins ara ocupava el comissari Francesc Xavier Gámez, qui assumeix la direcció de la Comissaria General de Recursos Operatius, de qui depenen les forces antiavalots.





En l'estructura superior de comandament de la policia catalana sempre s'han situat el comissari en cap -o el més gran, en el cas de Josep Lluís Trapero, un grau superior que el de comissari-, i els dos comissaris superiors, com els tres llocs de més rellevància.





La renovació implica una vintena de comissaris i intendents i ha estat comunicada als comandaments un per un pel director general dels Mossos, Andreu Martínez, al Complex central de la policia catalana, a Sabadell, Barcelona,, aquest mateix dimecres, han explicat a Europa Press fonts coneixedores.