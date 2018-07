Mossos, farts que el conseller Buch s'escudi en el 155 per "mantenir les retallades"

El conseller d'Interior, Miquel Buch, al centre.





Agents de Mossos d'Esquadra de l'sindicat USPAC denuncien que el conseller d'Interior, Miquel Buch, s'escuda en el 155 i la "persecució política" al seu antecessor, Joaquim Forn, per no fer "absolutament res" per millorar la situació dels cossos policials.





USPAC també ha denunciat la "persecució sindical" que pateixen per part d'Interior ja que sostenen que sancionen a aquells representants que es manifesten per reclamar millores laborals.





"La democràcia que defensa després no l'aplica", han lamentat sobre Buch des del sindicat d'agents.





MILLORA DE CONDICIONS LABORALS





Els agents han manifestat que davant el conflicte col·lectiu plantejat per USPAC, en sol·licitud d'equiparació de condicions laborals amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, així com la juibilación anticipada, Buch es "va negar a donar resposta" als mossos.





Per això des del sindicat denuncien que encara amb la desaparició del 155, el Govern continua relegant al cos policíal a una policia de "tercera regional".





"El nou Govern de la Generalitat diu NO als mossos per poder accedir a la reserva

als 56 i 58 anys, NO a rebre ajudes de 1.500 € per fills/es amb discapacitat, NO

a tractaments mèdics de 1.500 €, NO a tractaments psicològics i / o psiquiàtrics de 700 €,

NO a serveis geriàtrics 700 €, NO ajudes a gent gran al teu càrrec de 850 € ", han denunciat des USPAC.













Des del sindicat manifesten que la seva proposta és incrementar les hores extres mitjançant l'actualització de l'IPC, però sostenen que el conseller Buch es nega a fer qualsevol proposta a la taula general de negociació per a la millora salarial, ni a incloure ni proposar

cap millora pels pressupostos de l'any 2019.





"Els diners que el Departament d'Interior ha retallat als mossos es destina a altres finalitats polítiques i partidistes", denuncia el sindicat.





Així, denuncien que Buch ha denegat totes les peticions de millores laborals i salarials dels mossos.





"No volen equiparar-nos amb les condicions laborals i salarials que tenen altres cossos policials", han lamentat des USPAC.





Així, el sindicat sosté que des del Departament d'Interior de la Generalitat només obté un "sí" com a resposta a "mantenir les retallades".