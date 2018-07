Ryanair cancel·la 24 vols més dels que va anunciar durant la primera jornada de vaga

El Ministeri de Foment, basant-se en dades proporcionades per Aena, ha assenyalat que, fins al moment, 29 dels vols d'anada o tornada programats per Ryanair des dels aeroports espanyols durant la primera jornada d'aturades dels seus tripulants de cabina (TCP) no s'han enlairat.





Foment ha concretat que només 311 de les 340 operacions programades per l'aerolínia irlandesa fins al moment s'han acabat realitzant. En total, Ryanair té previstes 570 sortides o arribades d'avions des d'Espanya.





D'altra banda, segons les seves últimes dades recollides a les 18.30 hores, el Ministeri ha indicat que la puntualitat de Ryanair ha estat del 77,2% i el retard mitjà s'ha situat en 14 minuts, enfront d'una puntualitat global a la xarxa de un 89% i un retard mitjà d'onze minuts.





Pel que fa a les mobilitzacions, Foment ha explicat que les aturades convocades pels sindicats Sitcpla i USO s'estan desenvolupant "sense incidències ressenyables", segons les dades recollides per la Direcció General d'Aviació Civil.





Les concentracions realitzades per empleats de Ryanair als aeroports de Madrid, Barcelona, Màlaga i Lanzarote han finalitzat sense cap incidència, segons el Ministeri.





D'altra banda, Foment també ha indicat que el seguiment de la vaga a Itàlia està sent molt actiu, de manera que s'estan produint algunes demores i cancel·lacions en aeroports italians. Els passatgers dels vols cancel·lats estan sent atesos i se'ls han ofert alternatives.