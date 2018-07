Sindicats denuncien que els serveis mínims de Ryanair són "impossibles de complir"

El representant del Sector Aeri d'USO, Pedro Alzina, ha assegurat que els serveis mínims que el Ministeri de Foment va aplicar a Ryanair el 20 de juliol són "impossibles de complir" i asseguren que, després de la cancel·lació de 200 vols (400 "salts" anada i tornada) per part de l'aerolínia el passat 18 de juliol "el mal ja està fet".





Així ho ha explicat Alzina en un dels recessos que s'han produït durant la reunió entre els sindicats i Ryanair que s'està produint en la Direcció general de Treball, en què ha assegurat que després de les cancel·lacions l'aerolínia no podrà complir amb el 100 % dels vols a Canàries i Balears que Foment ha establert com a obligatoris.





El problema és que dins d'aquests 400 "salts" que l'aerolínia va cancel·lar per minimitzar els efectes de la vaga, dos dies abans que Foment establís els serveis mínims, hi ha un "cop de destral" a les illes i els passatgers, segons ha confirmat Ryanair, ja hi són, o bé reubicats o han rebut el reemborsament dels seus bitllets.





Concretament, el representant d'USO apunta que després dels 117 vols des de i cap a les illes que Ryanair va cancel·lar aquests dos dies només 40 es duran a terme finalment, 28 a les Canàries i 12 a Balears.





Així mateix han apuntat que en el cas de les Illes Balears no hi haurà "ni un vol" durant el primer dia d'aturades.