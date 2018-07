En aquestes webs pots reclamar el teu indemnització a Ryanair

Si estàs afectat per la vaga de Ryanair de dimecres 25 i el dijous 26 i vols reclamar aquestes són algunes de les webs espanyoles a les que pots recórrer.





Els col·lectius que representen als consumidors i usuaris també porten temps preparant la vaga de Ryanair. La OCU ha habilitat una secció de la seva web en la qual informa de tot el relatiu a la vaga: possible nombre d'afectats, a què tenen dret, com poden exigir les pertinents indemnitzacions, etc.





En Facua, per la seva banda, han recordat als usuaris les indemnitzacions a les que tenen dret. De la mateixa manera, ha sol·licitat al Ministeri de Foment que multi a Ryanair per "donar informació incorrecta als usuaris sobre els seus drets" i ha exigit a la companyia que torni ja els diners dels bitllets dels vols afectats.





Finalment, la mateixa companyia també ha habilitat una web en la qual informa als seus clients de la vaga i de les possibles indemnitzacions a reclamar.