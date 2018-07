La Sindicatura de Comptes critica la manca de contracte amb proveïdors del Laboratori de Referència

La Sindicatura de Comptes ha criticat que en la prestació de serveis al Laboratori de Referència de Catalunya (LRC) no va existir contracte amb sis proveïdors.





En el seu informe relatiu a l'exercici 2016, la sindicatura ha destacat que almenys una dotzena de proveïdors van prestar servei al LRC per import superior a les despeses que els havien estat adjudicats mitjançant procediments de contractació, per un import global de 8,87 milions d'euros .





"Per sis d'aquests proveïdors no existia cap contracte vigent durant el període, mentre que en els altres sis casos hi va haver un excés de la despesa executada respecte a la despesa contractat", ha destacat la Sindicatura.









En el seu informe, ha comprovat que durant el període fiscalitzat l'entitat va desenvolupar la seva activitat d'acord amb la normativa d'aplicació, i que al tancament de l'exercici la societat presentava un volum d'actiu i de patrimoni net i passiu d'11,66 milions.





La Sindicatura ha cridat l'atenció de la societat perquè aquesta va ser creada a l'empara de la normativa local, però en el seu accionariat compta amb participació majoritària d'entitats del sector públic de l'administració de la Generalitat, de manera que la Generalitat "hauria d'haver incorporat el pressupost anual de l'entitat "al seu pressupost de cada exercici.