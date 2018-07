El director del màster diu que no té els treballs de Casado

El catedràtic de la Universitat Rei Juan Carlos (URJC) Enrique Álvarez Conde ha transmès a la magistrada que no té els treballs que va realitzar el president del PP, Pablo Casado, en el màster que va cursar a l'Institut de Dret Públic adscrit a aquesta universitat.





En un escrit, la representació legal del tutor del màster del dirigent popular diu que "no conserva en el seu poder cap treball ni cap altra documentació de don Pablo Casado", així com de les altres tres alumnes d'aquests estudis de postgrau citades com investigades l' pròxim 2 d'agost.





DESTRUIR-SE EN 2 ANYS





A més, exposa que no té deure de conservar cap d'aquests treballs en "compliment de la pròpia normativa interna de la URJC", ja que "hi ha obligació de procedir a la seva destrucció en el termini màxim de 2 anys".





Amb això respon a la providència de la pròpia magistrada del jutjat que investiga el cas màster que, en el marc de la peça separada sobre els estudis de Casado, va requerir a aquest professor ia la docent Alicia López dels Mossos que enviessin aquests treballs en cas de posseir-los, després que la URJC assenyalés que no hi havia constància d'aquests documents.