Santamaría trenca les negociacions amb Casado

L'equip de Soraya Sáenz de Santamaría ha donat per trencades aquesta nit les negociacions amb el del líder del PP, Pablo Casado, sobre la nova estructura orgànica del partit, per considerar que el que els oferien no s'acostava "per a res" a la representació proporcional i "digna" que ells demanaven.



Així ho han avançat fonts de l'equip de Sáenz de Santamaría, que han explicat que per part de Casado els han ofert dues secretaries d'àrea, per als exministres Fátima Báñez i Íñigo de la Serna, tots dos valedors de l'exvicepresidenta des del primer dia de la campanya per succeir a Mariano Rajoy al capdavant de la presidència del PP.



L'OFERTA DE CASADO



Els equips de Casado i Sáenz de Santamaría portaven tot el dia negociant, després que tots dos es veiessin personalment al Congrés a primera hora del matí.