L'oferta de Casado a Santamaría per tancar les ferides després del Congrés del PP

El nou president del PP, Pablo Casado, intentarà en la reunió que dimecres que ve mantindrà amb l'exvicepresidenta del Govern central Soraya Saénz de Santamaría tancar les ferides obertes durant el període precongressual i integrar al sector que va resultar perdedor del congrés celebrat aquest cap de setmana.





Per a això, Casado té previst oferir llocs en la nova direcció del partit, en els grups parlamentaris i fins i tot pactar candidats per a les pròximes eleccions municipals.





L'objectiu del líder del PP és que el sector de Santamaría, que va obtenir 1.250 vots i el 42% dels compromissaris al congrés del cap de setmana, s'integri plenament amb el grup guanyador a partir de dijous quan se celebrarà a Barcelona el primer Comitè Executiu Nacional del partit.





Casado oferirà previsiblement llocs en la nova direcció del partit, en cap cas la secretària general, ja que per ocupar aquest càrrec, que és de màxima confiança, estatutàriament es necessita estar a la llista majoritària que va aprovar el Congrés.





No obstant això, hi ha altres llocs que sí que podrien ser ocupats per persones pròximes a Santamaría, en el cas que les dues parts estiguin d'acord, com alguna de les vicesecretaries o de les secretaries d'àrea o secretaries executives.





GRUPS PARLAMENTARIS





Però a més, l'equip de Casado està disposat a parlar amb Santamaría de la ubicació d'alguns dels seus partidaris en l'estructura dels tres grups parlamentaris: Congrés dels Diputats, Senat i Parlament Europeu.





La composició dels mateixos es va mantenir intacta per decisió de Mariano Rajoy després del perdre el Govern central en la moció de censura de Pedro Sánchez, a l'espera que el congrés del PP nomenés un nou president nacional.





SECRETÀRIA GENERAL





L'objectiu de la nova direcció és que dijous que ve, en la reunió a Barcelona del Comitè Executiu Nacional, Pablo Casado anunciï ja l'equip complet de la direcció popular, així com els possibles canvis en els grups parlamentaris.





Lògicament, una de les peces més importants serà la de la secretària general. Per a aquest càrrec, persones del seu equip li estan aconsellant Pau Casado que aposti per una dona. En aquest cas hauria de ser una de les 14 dones de la llista al Comitè Executiu aprovat pel Congrés.





En aquest llistat hi figuren noms com les de les exministres Dolors Monserrat o Isabel García Tejerina, la exvicesecretaria Andrea Levy, la diputada per Galícia Ana Belén Vázquez, així com les exalcaldesas Esperança Oña o Rosa Romero.