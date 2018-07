Twitter suspèn el polèmic compte de ramaders catalans a favor de la llet crua

Twitter va suspendre ahir el compte @somdelletcrua, un perfil impulsat per ramaders catalans en què es defensava la llet crua i apareixien diverses persones bevent directament de mamelles vacunes i bovines.





Aquest compte es va llançar una setmana després que el Govern aprovés un decret on es permetia, després de 30 anys de prohibició, vendre llet crua.



Les imatges encara estan disponibles a la xarxa social a través d'altres usuaris que es van fer ressò de la campanya, tant per recolzar com per riure dels seus impulsors.