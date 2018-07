Oriol Pujol, condemnat a dos anys i mig de presó per tràfic d'influències

El Tribunal del Jurat de l'Audiència de Barcelona ha condemnat en ferm a l'exdiputat de CiU al Parlament, Oriol Pujol, a una pena de dos anys i mig de presó per cobrar comissions i utilitzar la seva influència política per afavorir a empresaris en el cas del tripijoc del concurs per obtenir estacions d'ITV, primera condemna contra un membre de la família de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol.





Arran d'aquesta condemna ferma, la Fiscalia té previst demanar l'ingrés a la presó de l'exsecretari general de CiU quan s'obri el tràmit per executar la pena, que encara no té data, en què el seu advocat, Xavier Melero, demanarà que se suspengui la pena i se substitueixi, ja que ha estat condemnat a tres penes per tres delictes que no arriben per separat els dos anys.





Pujol, que va passar només deu minuts a la banqueta dels acusats i va evitar un judici amb jurat popular amb el seu pacte amb la Fiscalia, ha estat condemnat a cinc mesos de presó per tràfic d'influències, una multa 55.000 euros i inhabilitació per exercir de càrrec públic en l'administració local, provincial, autonòmica i estatal per dos anys.





Així mateix, l'Audiència condemna el fill de l'expresident a vuit mesos de presó per un delicte continuat de suborn i suspensió d'ocupació i càrrec públic per un any, i per un delicte continuat de falsedat en document mercantil la pena d'un any i cinc mesos de presó i 21.000 euros de multa.





L'esposa d'Oriol Pujol, Anna Vidal, ha estat condemnada a una pena de 15 mesos de presó per un delicte continuat de suborn i un altre de falsedat substituïbles per una pena de multa de 69.750 euros, a més d'una multa de 13.500 euros, amb la qual que en total ha de pagar 83.250 euros.





Per la seva banda, Josep Tous ha estat condemnat una pena de cinc mesos de presó per un delicte de suborn a substituir per una multa de 22.500 euros i la suspensió d'ocupació i càrrec públic per dos anys.





L'empresari Sergi Alsina el condemnen a una pena de dos anys de presó i una multa de 103.000 euros pels delictes de tràfic d'influències, delictes de suborn i suborn continuat i falsedat documental.





Finalment, als empresaris Ricard Puignou i Sergi Pastor tenen una condemna de cinc mesos de presó substituïbles per una pena multa de 60.000 euros, a més que el segon té una multa de 55.000 euros.





A més, s'ordena el comís de 311.838,13 euros de do que va pagar l'empresari Sergi Alsina a Anna Vidal, i d'altres 22.000 euros pagats per Sergi Alsina i Ricard Puignou l'exnúmero dos de la Diputació.





FETS PROVATS





Segons els fets provats, el 2011 el llavors secretari general de la Conselleria d'Indústria Enric Colet va nomenar a Josep Tous com a encarregat de solucionar els litigis judicials suscitats per les concessions de nous lots d'ITV a Catalunya, per una "suggeriment activa" de Pujol, que va usar per això la seva doble condició de president del Grup Parlamentari de CiU i de secretari general del partit per aconseguir el nomenament.





L'interès de designar Tous en aquest càrrec per part de Pujol partia que l'hi havia demanat el seu amic íntim Sergi Alsina, perquè "afavorís els interessos privats" de l'empresari de les ITV Ricard Puignou en les negociacions per dissenyar el nou pla territorial de les ITV que volia impulsar el Govern.





Puignou, per beneficiar-nou concurs d'estacions, va pagar entre desembre de 2010 i febrer de 2012 quantitats que oscil·laven entre els 11.800 euros i 23.600 a Sergi Alsina a canvi de les seves influències polítiques causa de la seva amistat amb Pujol, i al seu torn, Alsina pagava mensualment 2.360 euros a Josep Tous, el responsable d'ordenar el sector.





Així mateix, segons el pla "ordit i preveient l'augment d'estacions a adjudicar", els acusats Sergi Alsina i Sergi Pastor, liderats per Oriol Pujol, van crear la societat Upprime perquè es veiés afavorida en el repartiment de lots d'ITV, encara que els seus plans es van truncar i no es van consumar en saber a través dels mitjans que estaven sent investigats.





En paral·lel, entre l'any 2010 i 2012, Sergi Alsina, a través de les consultores Alta Partners i Bersenat va fer d'intermediador en diverses deslocalitzacions com la de Sharp a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) i Yamaha, i la instal·lació de proveïdors de Seat a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), uns processos en els quals va intervenir Pujol facilitant contactes d'alts càrrecs i beneficiant els interessos de les empreses representades per l'empresari.





Per a "gratificar la tasca realitzada per l'acusat Oriol Pujol", Alsina va contractar aparentment els serveis de la seva esposa Anna Vidal en concepte d'assessoria, que era fictícia, a canvi de retribucions econòmiques.





La sentència considera que "la intervenció d'Oriol Pujol tant en l'inici de l'operació com en el seu desenvolupament i en el seu final va ser intensa, decisiva i clarament beneficiosa per als tres implicats, gràcies als rellevants càrrecs polítics que ostentaven".





L'import total de les factures cobrades per Anna Vidal "per serveis aparentment contractats i no prestats en els anys 2010 a 2012, va ser de 381.450,40 euros. Aquestes factures van simular l'existència d'una relació contractual entre Sergi Alsina i Anna Vidal amb la finalitat de retribuir la inestimable col·laboració prestada per Oriol Pujol.





PACTE AMB LA FISCALIA





El fill de l'expresident va subscriure un pacte amb la Fiscalia en què aconseguia que la seva dona eludís la presó a canvi d'una pena multa, un acord al qual finalment es van adherir els altres acusats: l'exnúmero dos de la Diputació Josep Tous, i els empresaris Sergi Pastor, Sergi Alsina i Ricard Puignou.





Al principi, la Fiscalia Anticorrupció demanava cinc anys i dos mesos de presó per a l'exdiputat, més 310.000 euros de multa per la seva presumpta implicació en el cas ITV, i tres anys i quatre mesos per a la seva dona.





En la seva qualificació inicial, els fiscals Fernando Maldonado i Teresa Duerto acusaven el fill de l'expresident dels delictes de tràfic d'influències, pel qual demanaven dos anys; suborn, pel qual sol·licitaven un any i dos mesos, i falsedat continuada en document mercantil, per la qual cosa demanaven dos anys més.





Després de la vista en què es va ratificar aquest pacte, l'advocat Xavier Melero va afirmar que el seu client estava "alleujat que tot acabi i desolat per com acaba", després de ser imputat quan era diputat al març de 2013.