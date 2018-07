Oriol Pujol reconeix que va posar la mà

Que a ningú li agrada donar amb els seus ossos a la presó és obvi i fins humanament comprensible, però quan persones amb responsabilitats polítiques aprovechab seu càrrec per ficar-se en les butxaques dels diners de tots els ciutadans i enriquir-se, ell, la seva família, els seus amics i els amics dels seus amics, doncs que volen que li diguin han d'anar a la presó per lladres ia més han de tornar els diners que es van dur indegudament.





Aquest dimecres, Oriol Pujol Ferrusola, ha reconegut el cobrament de comissions il·legals d'alguns empresaris relacionats amb les ITV. Aquesta "sinceritat" espontània li redueix la petició d'anys de presó de fiscalia i li evita enfrontar-se a un judici amb un jurat popular, potser menys condescendent.





El destinat, pel seu pare, a portar les regnes de Catalunya, Oriol Pujol Ferrusola, previ parèntesi d'Artur Mas, com a president de Catalunya, no ha tingut el més mínim rubor de confessar els que ja molts coneixien, però pocs, per por es s'atrevien a denunciar. ¿Només ha mossegat de les ITV ?. De moment, amb les proves a les mans i confessió de l'autor és el que s'ha pogut demostrar. Els indicis que no només ell, sinó la seva família d'il·lustres cognoms, amb el control absolut del gran convent que era per a ells Catalunya, poden que facin que la cosa no quedi només en la minúcia de les ITV. Caldrà seguir esperant com acaba tot aquest episodi de corrupció en família, amics i coneguts que ho feien tot "pensant" en el seu amor per Catalunya.





El que ha passat amb l'acceptació dels fets per part d'Oriol Pujol, no és una minúcia, no, és la constatació que quan es porta tants anys governant, es confon el servei a la ciutadania, amb servir-se'n utilitzant els sentiments patriotes per enriquir-se a la bèstia, com si això fos el més normal del món. Són els drets dels corruptes crònics que es creu tocats per la mà de Déu.





Deia el gran Perich que "en moltes empreses el silenci no és or, el silenci és un sobre". Això és el que ha passat durant molts anys, en plena democràcia, o millor dit aprofitant d'ella amb total impunitat.





La pregunta que es fa la gent ara és si trepitjarà la presó Oriol Pujol, encara que sigui uns pocs mesos? o com no té "antecedents", compensarà Brians II amb una multa. Sigui quin sigui el resultat final d'aquest cas en concret -després vindran els següents judicis a la seva família- l'ex aspirant a presidir la Catalunya que considerava seva ha reconegut que la seva i les ITV era una relació tòxica: de diners, ambició i desvergonyiment , que li ha servit per carregar-la seva "brillant" carrera política, tot i que alguns poden pensar que això és així, però que li treguin el ballat fins a aquesta data fatídica.





Els mandataris haurien de saber ja que els que fiquen la mà a la caixa de tots, no poden quedar impunes es diguin com es diguin i tingui els cognoms que tinguin.