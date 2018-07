Expedient a Ryanair per incomplir els drets dels passatgers

L'Agència Estatal de Seguretat Aèria (Aesa), dependent del Ministeri de Foment, ha obert un expedient a Ryanair per possibles incompliments del Reglament Europeu 261/2004 sobre drets dels passatgers, després de les cancel·lacions de vols, conseqüència de la vaga de la seva tripulació de cabina dels dies 24 i 25 de juliol.





L'Agència va realitzar inspeccions en diversos aeroports afectats durant els dies de vaga per verificar si la companyia complia amb els drets dels passatgers i el resultat d'aquestes inspeccions, així com les reclamacions que els afectats presentin seran analitzades.





Tots els passatgers el vol hagi estat cancel·lat amb menys de dues setmanes d'antelació que tenen dret a reclamar a l'aerolínia una indemnització que va dels 250 als 600 euros.





Les afirmacions de Ryanair que la vaga és una circumstància extraordinària, són contràries a la sentència del Tribunal de Justícia Europeu que considera que una vaga de la tripulació de la pròpia companyia no és una circumstància extraordinària, de manera que tots els afectats per les cancel·lacions d'aquesta vaga de la tripulació de cabina tenen dret a la indemnització que marca la norma europea i poden reclamar-la.





En cas de transport alternatiu, la companyia està obligada a buscar l'opció més ràpida, de manera que no pot oferir únicament places en vols propis, o un o diversos dies després, si hi ha places disponibles en altres companyies en aquest mateix dia. Si no és així, els passatgers també poden reclamar, si no s'ha optat pel reemborsament del bitllet.





El transport alternatiu és fins a la destinació final i és responsabilitat de la companyia abonar el mateix, de manera que aquesta no pot demanar al passatger que endavant el cost d'aquest transport. En cas contrari, s'han de reclamar els seus drets.





COM RECLAMAR





Per reclamar els seus drets (informació, assistència, reemborsament o transport alternatiu i indemnització), el primer pas que han de realitzar els passatgers és fer-ho en la companyia, per a això s'ha de conservar la documentació de les reserves.





A més, la reclamació ha de ser clara, concisa i llegible, i és important consignar amb precisió la data, hora, el lloc i les causes de la reclamació, així com les dades personals del reclamant i el seu vol.





En cas de no rebre resposta, o aquesta no ser satisfactòria, pot presentar una reclamació davant Aesa de forma gratuïta.





L'Agència estudiarà la situació i emetre un informe, en el cas que aquest sigui favorable als passatgers, si la companyia segueix sense respondre a les seves demandes, es podrà anar a la via judicial, on l'informe de Aesa serà determinant.