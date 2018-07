Els taxistes de Barcelona segueixen tallant la Gran Via després de declarar-se en vaga indefinida

La Gran Via segueix tallada aquest dissabte a la protesta dels taxistes (Europa Presss)





La Gran Via de Barcelona segueix tallada aquest dissabte entre els carrers Entença i Girona pels taxistes que protesten per la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de mantenir la suspensió del reglament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que limita les llicències de vehicles de lloguer amb conductor (VTC).





Tant els vaguistes com l'alcaldessa Ada Colau assenyalen al Ministeri de Foment perquè desbloquegi la situació. Així, el portaveu de l'associació Elit Taxi Alberto Álvarez ha assegurat que la intenció dels taxistes és quedar-se ocupant la Gran Via i mantenir una vaga indefinida fins que aconsegueixin un compromís del Ministeri de Foment.





Per la seva banda, Ada Colau que el Ministeri de Foment traslladi al Consell de Ministres una modificació en el reglament que reconegui la competència metropolitana sobre les llicències d'VTC, un compromís que reclamen els taxistes com a condició per desconvocar les mobilitzacions.





Així, la asamlea de Taxistes de Barcelona ha acordat aquest divendres declarar-se en vaga indefinida i continuar amb les mobilitzacions, que han inclòs marxes lentes que han col·lapsat la Gran Via i el tall de la C-31 en tots dos sentits, amb pneumàtics i altres objectes que han cremat.





L'assemblea ha començat passades les 20.00 hores a Gran Via amb passeig de Gràcia, després d'una reunió de representants del sector amb l'alcaldessa i presidenta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Ada Colau, que ha defensat el reglament metropolità que limita les llicències de vehicles de lloguer amb conductor (VTC).





Els taxistes han promogut mobilitzacions aquest divendres després de la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de mantenir la suspensió del reglament, i després d'haver estat en vaga des de dimecres en defensa d'aquesta normativa per limitar les VTC, amb les quals operen empreses com Uber i Cabify.





La suspensió cautelar acceptada la va demanar la Comissió dels Mercats i la Competència (CNMC), com també han fet empreses i havia fet el Ministeri de Foment, que ha anunciat aquest mateix divendres que finalment retirarà aquesta petició.





EL MINISTERI DE FOMENT TÉ LA CLAU





Els taxistes han plantejat romandre a la Gran Via, on han celebrat l'assemblea: "No ens anem d'aquí. Això és com el 15M segona part. O hi ha un decret llei, o no ens anem", ha advertit en declaracions als mitjans el portaveu d'Elit Taxi Alberto Álvarez.





Ha insistit que "Foment té la clau" i que l'assumpte es pot resoldre amb voluntat política, i ha fet una crida a tots els taxistes d'Espanya al fet que parin per canviar la llei mitjançant un moviment històric del sector, segons ell.





"Ens estan prenent el pèl. Doncs res, a veure qui pot més", ha avisat Álvarez, que ha remarcat que la vaga és decisió de l'assemblea i ha demanat disculpes als barcelonins, tot i que ha assegurat que els culpables no són els taxistes , sinó el Ministeri de Foment.