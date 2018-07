Taxistes barregen declarar vaga indefinida després de col·lapsar Barcelona

Taxistes de Barcelona han acordat en assemblea declarar-se en vaga indefinida i continuar amb les mobilitzacions, amb accions com a aturs, les marxes lentes que collapsen la Gran Via de la capital catalana i la manifestació que han tallat la C-31 la tarda d'aquest divendres.





Els taxistes han apostat en assemblea per realitzar una vaga indefinida, que no han detallat, fins a assegurar que es respecti la proporció d'una llicència VTC per cada 30 taxis.





BARCELONA COLLAPSADA





Al voltant de 50 taxistan han tornat a tallar el trànsit als carrers de Barcelona aquest divendres 27 de juliol. A les 18:00 s'han plantat a la confluència entre els carrers Balmes i Ronda Universitat i han impedit el pas de busos i resta de vehicles.





A les 19:45 han calat foc a dues piles de pneumàtics, com es pot veure en el vídeo.





Poques hores abans, a prop d'allí un VTC sol·licitava ajuda a un agent de policia després d'haver patit el trencament de la lluna del darrere del vehicle.









CREMANT RODES





La manifestació de taxistes tambiénha tallat la C-31 a la zona de Viladecans en els dos sentits de la marxa des de les 17:29 hores, provocant una afectació d'almenys dos quilòmetres, segons ha informat aquest divendres el Servei Català de Trànsit.









L'afectació s'ha produït entre els quilòmetres 188 i 190 en sentit sud i entre els quilòmetres 186 i 188 en sentit nord, amb el quilòmetre 188.





A més, la Gran Via està col·lapsada entre la plaça Espanya i la plaça Tetuan de la capital catalana per una marxa lenta, i taxistes han tallat el carrer Aragó, en la qual la Guàrdia Urbana desvia el trànsit a l'altura del carrer Bruc.





Taxistes han iniciat aquestes mobilitzacions després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi decidit mantenir la suspensió cautelar del reglament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que limita les llicències VTC a l'entorn metropolità.





Poc després han començat a cremar pneumàtics també al centre de Barcelona.









Poc després de les 21:00 la Gran Via contínua tallada, i els taxis impedeixen el pas de vehicles.









Mentre els taxistes es neguen a permetre la circulació, la resta de la Gran Via roman deserta, custodiada per agents que adrecen el tràfic davant les restes de pneumàtics cremats.