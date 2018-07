El TSJC manté la suspensió del reglament de VTC i empeny el sector del taxi a la vaga

La Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit aquest divendres mantenir la suspensió cautelar del reglament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per als VTC (vehicles amb conductor) mentre es resol el litigi per el recurs de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).





Aquest dijous es va celebrar una vista sobre la mesura cautelar de suspendre el reglament en què l'advocada de la CNMC va rebutjar el reglament perquè envaeix competències estatals i afecta la lliure competència, i la lletrada de l'AMB i els representants del taxi van defensar la potestat de l'entitat metropolitana de regular el sector.





El sector del taxi va mantenir aquest dimecres i dijous dues jornades de vagues i mobilitzacions per protestar per la suspensió d'aquest reglament que obliga a una segona autorització per als VTC que només operen a l'àrea metropolitana, ja que asseguren que si no aplicar-se el taxi pot patir una caiguda d'ingressos del 33%.