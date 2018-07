Les protestes dels taxistes a Barcelona continuaran fins divendres

El sector del taxi de Barcelona ha decidit en una assemblea celebrada aquest dijous mantenir la vaga fins a les 6.00 hores de divendres, tal com estava previst.





El portaveu de Élite Taxi Alberto Álvarez ha explicat que estaran atents a la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), prevista per a les 11.00 hores de divendres, sobre si es manté o no la suspensió del reglament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ( AMB) per a les llicències VTC.





En cas de mantenir-se la suspensió, les associacions del taxi es tornaran a reunir per decidir futures accions de cara a la setmana que ve o fins i tot el mes d'agost, a més de programar un calendari a nivell estatal de mobilitzacions.