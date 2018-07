La vaga de taxis arriba a l'aeroport del Prat

Les associacions del taxi han convocat una manifestació per a aquest dijous 26 de juliol a les 9.00 hores a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat i una altra a les 10.00 hores davant la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) després de les agressions de alguns vaguistes a conductors i viatgers de Uber i Cabify i desconvocar la manifestació d'aquest 25 de juliol davant la Delegació del Govern a Barcelona.





Els taxistes de Barcelona han acordat realitzar una marxa lenta fins al Port de Barcelona i circularan per la ronda Litoral cap al Port, passant per l'avinguda Paral·lel, la plaça Espanya i la Gran Via, per tornar després a l'Aeroport del Prat, tot i que encara han de decidir si circularan per un sol carril o per tots, el que dificultaria el trànsit a la resta de vehicles.





Ja en el primer dia de vaga, les conseqüències van ser molt visibles a l'aeroport de Barcelona on no es va veure cap taxi provocant el desconcert de diversos viatgers que acaben d'arribar a la capital catalana.





Representants de Elite Taxi i de l'Agrupació Taxi Companys s'han reunit aquest dimecres amb la subdelegada del Govern a Barcelona, Montserrat García, i li han demanat que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) retiri el recurs al reglament de la AMB que limita les llicències de vehicles de lloguer (VTC) .





Fonts de la Delegació han explicat que la subdelegada els ha rebut i ha escoltat i recollit les seves demandes.





Alguns manifestants han cridat a seguir concentrats fins a la nit de dimecres per demanar solucions i han subratllat que aquestes concentracions no han fet més que començar, una cosa que, si succeeix, les associacions no "volen fer-se responsables".





A més, han anunciat que si no s'aixeca la suspensió del reglament, que estipula la concessió d'una llicència VTC per cada trenta taxis, convocaran més manifestacions.









Els taxistes en vaga s'han mostrat molt bel·ligerants durant el primer dia de vaga i fins i tot s'han viscut moments de violència contra conductors i usuaris de Uber i Cabify. La situació ha arribat tan lluny que les dues companyies han suspès els seus serveis a Barcelona després que denunciessin tres casos de violència contra els seus treballadors.