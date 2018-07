Els taxistes decideixen avui si van a la vaga indefinida

Dia crític per al sector del taxi. Després de dues jornades de vaga carregades d'incidents, els taxistes decideixen avui si prossegueixen les seves protestes amb una vaga indefinida o donen per concloses temporalment les seves reivindicacions.





La decisió dependrà de la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSCJ), que ha de resoldre avui les discrepàncies competencials entre Foment i l'Ajuntament sobre el reglament de VTC aprovat pel consistori.





Si el TSJC suspèn el reglament català, tot sembla indicar que els taxistes aniran a la vaga indefinida.





Tot i que els magistrats encara no s'han pronunciat, la interlocutòria de dijous passat indica que el tribunal està més a prop de suspendre el reglament que de avalar. En el reglament, els magistrats recordaven que les VTC "són títols estatals" que "no es poden veure curtcircuitats per altres títols indegudament juxtapuestos", en clara referència a la llicència extra proposada per l'AMB.