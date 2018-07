Els taxistes de Barcelona reprenen la vaga

Incident amb un vehicle VTC aquest divendres a Ronda Universitat / Catalunyapress.





Nombrosos taxistes estan concentrats a l'Aeroport de Barcelona en senyal de protesta davant la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de mantenir la suspensió cautelar del reglament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per als VTC.





Taxistes han explicat que es tracta d'una concentració espontània, ja que no hi ha hagut cap convocatòria oficial, a l'espera de decidir les accions a dur a terme després de la decisió del TSJC.





En un comunicat després de conèixer-se que el TSJC manté la suspensió cautelar del reglament, Élite Taxi ha considerat que el procés judicial està envoltat d'anormalitats i ha avisat: "Quiets no ens quedarem".

DECISIÓ DEL TSJC





Segons l'escrit, el TSJC acorda la suspensió sol·licitada per l'CNMC perquè les autoritzacions VTC són títols estatals gestionats a escala autonòmica, tal com recull l'article 182.2 del reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres, de manera que "l'AMB no té competència per reglamentar la intervenció de l'arrendament de vehicles amb conductor VTC ".





Considera que tampoc pot imposar en el seu àmbit territorial una autorització afegida a l'estatal i "menys encara" per reglamentar la intervenció i regular les autoritzacions amb efectes retroactius, limitant el nombre total d'autoritzacions.





El sector del taxi ha mantingut aquest dimecres i dijous dues jornades de vagues i mobilitzacions per protestar per la suspensió d'aquest reglament que obliga a una segona autorització per als VTC que només operen a l'àrea metropolitana, ja que asseguren que de no aplicar el taxi pot patir una caiguda d'ingressos del 33%.