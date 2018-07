Els taxistes de Barcelona decideixen seguir amb la vaga indefinida i el tall de la Gran Via

Assemblea dels taxistes en vaga, aquest dissabte, a la Gran Via (Europa Press)





Els taxistes han decidit que mantindran la vaga indefinida a Barcelona i la Gran Via tallada per exigir al Govern aprovi en el Consell de Ministre de divendres que un decret llei amb les modificacions que li ha demanat l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).





"Seria un gest de voluntat política. Si realment vol transferir a les comunitats autònomes totes les competències que ho faci via decret", ha dit el portaveu d'Elit Taxi, Alberto Álvarez, en declaracions als mitjans després de l'assemblea que han celebrat els taxistes aquest dissabte a la confluència entre la Gran Via i passeig de Gràcia, després de passar la nit a la Gran Via, que segueix tallada entre els carrers Entença i Girona.





Així mateix, ha insistit que "l'únic que pot aturar això és el Ministeri de Foment" i ha fet una crida als taxistes de tot Espanya a fer una vaga perquè es compleixi la llei.

Encara que la seva intenció és mantenir-se en vaga indefinida, Álvarez ha advertit que la situació pot canviar en qualsevol moment: "Si em diuen i em diuen que no es mouen, llavors ens mourem nosaltres. De moment estem aquí quiets, esperant".





"Estem farts de mentides i manipulacions. Això no és imparable. Aturar és anar contra la teva gent", ha assenyalat, i ha assegurat que els treballadors de diversos sectors els donen suport.





Respecte a la suspensió del reglament per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), ha considerat que jurídicament és "un autèntic escàndol" perquè, segons ell, el jutge ha prejutjat el fons de la qüestió quan ells estaven parlant d'unes mesures cautelars.





SUPORT POLÍTIC





Álvarez ha assegurat que està trucant a diferents representants polítics perquè vinguin a Barcelona a donar-los suport, i ha agraït al diputat de Podem al Congrés Rafa Mayoral que estigui venint a defensar-los: "La seva defensa fèrria ha estat sempre a favor del taxi".





També ha agraït a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el seu suport, així com a les associacions que els secunden: "El que ha arrencat aquí és un moviment social, el carrer ha dit prou, i se'ns van a unir més col·lectius" .





"SI CAL ARRIBAR A UNA VAGA DE FAM, HI ARRIBAREM"





El portaveu d'Elit Taxi ha assegurat que ja són uns 4.000 taxistes els que estan secundant la vaga indefinida en diferents punts neuràlgics de la ciutat com a l'Aeroport del Prat, l'estació de Sants i el tram central de la Gran Via.





Segons ha explicat, estan venint taxis des de Sitges, Vilanova i la Geltrú (Barcelona) i localitats del Maresme, així com uns 300 taxis des de Sevilla, que se sumen a un grup de taxistes que han vingut també des del País Basc, i ha destacat que els taxistes de Madrid també s'han declarat en vaga indefinida.









"Si hem d'arribar a una vaga de fam, arribarem a una vaga de fam", ha asseverat, acompanyat de crits de 'Sí que es pot', 'Ni un pas enrere', 'El taxi unit mai serà vençut', i ' si això no s'arregla, guerra, guerra, guerra 'de tots els taxistes presents a l'assemblea.