Unauto-VTC denuncia agressions a conductors, passatgers i vehicles durant les protestes

Unauto-VTC denuncia una onada d'agressions (Europa Press)





L'associació representativa de les empreses de vehicles de lloguer amb conductor, Unauto-VTC, ha dit aquest dissabte que espera que el Govern no cedeixi al "xantatge dels violents" i recuperi el "control dels carrers".





Després de les jornades de violència dels últims dies a Barcelona en el marc de la vaga indefinida dels taxistes, que aquest dissabte mantenen tallada la Gran Via de la capital catalana, Unauto-VTC ha manifestat que la situació ha arribat a "límits inconcebibles en un Estat de Dret ".





En un comunicat, l'associació ha alertat que durant tota la tarda de divendres es van viure "incomptables agressions a conductors i passatgers de VTC a Barcelona, incloent trets amb arma de foc a un vehicle i el bolcat d'un altre a l'Aeroport del Prat ".





Per això, considera que tant el Govern com l'Ajuntament de Barcelona "han perdut el control dels carrers" a la capital catalana i "no són capaços de garantir la seguretat dels seus ciutadans".





Però és que, a més, recorda que "els disturbis s'estan estenent a altres ciutats espanyoles i en diverses ciutats grups de taxistes van col·lapsar els principals nusos de comunicació".





Unauto-VTC retreu que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, reclamés aquest divendres, després de reunir-se amb representants dels taxistes, que el Ministeri de Foment dugui a terme una modificació en el reglament que reconegui la competència metropolitana sobre les llicències de VTC, compromís que es reclama com a condició per desconvocar les mobilitzacions.





Després de recordar les paraules del president del Govern, Pedro Sánchez, arran de la publicació dels enregistraments de Corinna segons les quals "no acceptarà cap xantatge a l'Estat", Unauto-VTC espera que també en el cas de la vaga dels taxistes l'Executiu "no cedeixi al xantatge dels violents que no han dubtat a posar en risc la vida dels ciutadans per protegir el seu monopoli".