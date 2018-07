PDeCAT, Cs i PP assenyalen a Ada Colau com a responsable de la vaga de taxis

Un aspecte de les últmes manifestacions de taxistes a Barcelona (RTVE)





El regidor del PDeCAT a l'Ajuntament de Barcelona Raimond Blasi ha reclamat aquest dissabte que sigui compatible el dret a vaga i reivindicar els drets dels taxistes amb el "funcionament normal" de Barcelona i l'àrea metropolitana.





En un comunicat, ha rebutjat l ' "ús de la violència i qualsevol altre acte vandàlic" que puguin fer els taxistes en vaga, i ha demanat que es garanteixi la connectivitat de Barcelona.





A més, ha responsabilitzat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau: "Ara estem pagant les conseqüències de l'ús partidista i populista que ha fet Ada Colau i el seu Govern amb el reglament de les VTC".





La presidenta del grup municipal de Cs a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, ha considerat aquest dissabte que l'alcaldessa, Ada Colau, "és la responsable del col·lapse que viu Barcelona per la vaga del sector del taxi", que ha anunciat una vaga indefinida i ha tallat la Gran Via.





En un comunicat, Mejías ha recordat que Cs ja va advertir a Colau que aprovava un reglament per al qual no tenia competències i en el qual establia condicions abusives a les empreses, i ha conclòs que "ara els taxistes pateixen el seu engany i els barcelonins paguen les conseqüències ".





Segons la seva opinió, la situació que s'ha produït a Barcelona "és inacceptable perquè cap reivindicació laboral justifica tanta violència", i ha demanat a l'alcaldessa que posi fi a aquesta situació i, si no pot, que dimiteixi com a regidor de seguretat.





EL PP EXIGEIX GARANTIR LA NORMALITAT I LA CONVIVÈNCIA





El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández, ha exigit aquest dissabte a l'alcaldessa, Ada Colau, que "ha de garantir la normalitat i la convivència a Barcelona, sense perjudici de les legítimes reivindicacions laborals del taxi", davant la vaga de taxis a la ciutat.





En una publicació a Twitter recollida per Europa Press, ha acusat Colau d'haver "enganyat al sector del taxi amb un reglament de dubtosa legalitat", i ha reclamat que negociï per resoldre aquesta situació.





"Ada Colau no pot ser una activista més del Taxi. Els taxistes han acordat la vaga indefinida i l'alcaldessa ha de mediar i negociar per posar fi a aquest conflicte que afecta tant els vaguistes, com a la normalitat de Barcelona i la seva àrea metropolitana" , ha sostingut.





ERC DEMANA QUE COLAU LIDERI LA SOLUCIÓ I NO LA PROTESTA





El president municipal d'ERC de Barcelona, Alfred Bosch, ha demanat a l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, que creu de forma immediata una taula de negociació per resoldre la vaga de taxis amb tots els implicats i li ha exigit que "lideri la solució i no la protesta".





En declaracions als mitjans aquest dissabte, ha considerat que s'ha de defensar la regulació aprovada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) però al mateix temps, al seu parer, cal impedir les escenes d'agressivitat i trobar un "equilibri que no vagi a cap dels extrems ".





En aquest sentit, ha afegit que se'ls ha de garantir als taxistes un treball digne i que "el sector regulat no sigui desregulat".





ELS COMUNS VOLEN QUE LA COMISSIÓ BILATERAL ABORDI UNA SOLUCIÓ





Els comuns han demanat aquest dissabte que la situació del taxi s'incorpori a l'ordre del dia de la reunió de la Comissió Bilateral entre el Govern central i la Generalitat que se celebrarà dimecres que ve perquè les dues institucions abordin una solució.





En un comunicat, han instat el Ministeri de Foment i el Govern a reunir-se amb el sector del taxi, després que els taxistes hagin decidit mantenir la vaga indefinida a Barcelona i la Gran Via tallada per exigir al Govern que aprovi en el Consell de Ministres de divendres que un decret llei amb les modificacions que li ha demanat l'Àrea Metropolitana de Barcelona (aMB).





Han reclamat que el Govern de Quim Torra exerceixi les seves competències i deixi de "posar-se de perfil" davant les protestes dels taxistes, i que doni suport a la regulació impulsada per l'AMB.





Així mateix, han reivindicat que l'AMB i l'Ajuntament de Barcelona "estan liderant aquesta lluita buscant solucions en solitari", i han exigit al Govern que reconegui les competències dels ajuntaments en aquesta qüestió.





També han cridat als taxistes a recuperar el seu servei habitual per "ajudar al bon resultat de les negociacions" ia esperar a setembre per veure els primers resultats de la negociació, ja que recorden que agost és un mes inhàbil judicialment.





EL GOVERN EXIGEIX EL TRASPÀS DE LES COMPETÈNCIES





La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha exigit aquest dissabte el traspàs de les competències "davant la deixadesa de l'actuació de l'Estat" que, segons ella, ha provocat la situació actual a Barcelona per les protestes del sector del taxi , que es mantenen en vaga indefinida des d'aquest divendres i tallen el tram central de la Gran Via.





En declaracions als mitjans, Artadi ha explicat que volen abordar la situació dels traspassos de competències a la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, prevista per al dimecres: "Volem veure quina proposta es té des de Foment, si és el traspàs o trobar una solució".





Així mateix, ha sostingut que la Generalitat es posa a disposició de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) "per col·laborar en el que calgui i per ajudar a elaborar un nou reglament" en l'àmbit en el que ells entenen que sí que tenen competències, com en la qualitat de l'aire, la contaminació o la saturació de vehicles a la ciutat de Barcelona.





Dimarts que ve a les 11 hores, després de la reunió del Govern, la Conselleria de Territori i Sostenibilitat es reunirà amb els representants del sector del taxi per "treballar conjuntament possibles solucions en el marc de la situació actual" i continuar així la interlocució que mantenen en tot moment, segons Artadi.





AFECTACIONS DE MOBILITAT





Artadi i el conseller d'Interior, Miquel Buch, s'han reunit aquest dissabte amb el centre de coordinació que van activar per establir un servei d'emergència i així gestionar la problemàtica amb el sector del taxi.





Segons ha informat Buch, la gestió s'ha centrat en dos focus principals que han estat els més afectats: la ciutat de Barcelona i l'Aeroport del Prat, i ha recomanat a l'Ajuntament de Barcelona que incrementi la xarxa de transport públic, especialment el metro i el ferrocarril.