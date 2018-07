Els experts alerten sobre la manca de control parental de l'activitat online dels menors

Menors utilitzant una tablet a l'Euskal Encounter (Europa Press)





El 65% dels nens d'entre 10 i 15 anys utilitza internet sense supervisió perquè "un gran nombre de famílies es desentén de la tecnologia i no és conscient dels riscos que corren els seus fills", segons han alertat experts de l'empresa de seguretat digital Gaptain, en una conferència oferta aquest divendres en el marc de l'Euskal Encounter que se celebra al BEC de Barakaldo (Biscaia).





Els ponents, Juanfran Ruíz Rodríguez i Rosa Pérez, de la firma Gaptain han abordat els perills que corren els nens i joves a internet i han insistit en el control i la supervisió parental de l'activitat online dels menors per fomentar-hi "un ús responsable" de la tecnologia per combatre aspectes com el ciberassetjament.





Segons han informat els organitzadors de la trobada en una nota, entre les mesures de seguretat que han apuntat els experts destaquen "l'ús d'eines de control que es poden instal·lar en els dispositius tecnològics o mitjançant l'aplicació de normes i horaris d'ús d'internet" .





Rosa Pérez ha incidit que "el món virtual és real" i "que el 65% dels nens d'entre 10 i 15 anys utilitzi internet sense supervisió resulta alarmant".





Segons el parer de Juanfran Ruíz Rodríguez, l'addicció al mòbil i el ciberassetjament suposen un "seriós" problema per als menors ja que "un terç de menors d'edat es confessa addicte al telèfon i un de cada quatre casos de bullying es dóna ja a través de les noves tecnologies".





Els ponents han donat a conèixer dades com el que un 27% de menors de 16 anys ha compartit alguna vegada contingut sexual a la Xarxa. Aquesta pràctica, anomenada 'sexting', constitueix un altre dels riscos associats al creixent ús de les noves tecnologies per part dels menors.





Xantatges, DESCONEGUTS I TROBADES





En aquest sentit, Rosa Pérez ha apuntat que "la probabilitat de patir aquest xantatge pot ser més alta del que es pensa. De fet, segons dades de la Unió Europea facilitades per Pérez," el 63% de menors entre 12 i els 18 anys admet haver contactat amb un desconegut a través de la Xarxa, i el 46% confessa haver-se trobat físicament amb aquesta persona".





La ponent ha indicat que "termes com 'sexting', 'grooming', 'sextorsió' en l'ús dels dispositius mòbils són cada vegada més freqüents entre els menors d'edat, la qual cosa provoca riscos dels que moltes famílies no són conscients encara".





L'objectiu des de les empreses de seguretat digital familiar és ser capaços de "traslladar al món virtual l'educació i els consells que inculquem als menors en el món real". Perquè, "si cada dia agafem la mà dels nostres fills i els eduquem perquè creuin el semàfor en verd, per què els deixem sols a Internet?" , ha remarcat.





Al seu torn, Ruíz Rodríguez ha assenyalat que "els riscos s'intueixen però no es coneixen" i les estadístiques llancen, des del seu punt de vista, dades "alarmants" perquè "un 27% de menors de 16 anys ha practicat 'sexting' a través de dispositius mòbils", és a dir, "gairebé un de cada quatre han compartit imatges de contingut sexual per tablet o mòbil".





A més, ha prosseguit, "tot i que el 94,5% ho identifiquin com una pràctica perillosa, el 44,5% ho assumeix com a part del joc amorós o sexual". Des del seu punt de vista, cal "educar i fomentar un ús responsable" de la tecnologia entre joves i més si es té en compte que aquest intercanvi d'imatges pot convertir-se en una cosa molt seriosa i donar lloc a l' 'grooming' o 'sextorsió' , que consisteix en el xantatge sexual al menor.





Aquests xantatges en forma d'assetjament d'adults a nens o menors a través de perfils falsos en xarxes socials "són agressions que, de vegades, pot passar de ser virtual a ser física si l'adult aconsegueix posar-se en contacte amb la persona assetjada. De fet , l'assetjador sol valer-se de posseir "contingut sensible" per demanar més imatges sexuals o directament sol·licitar una trobada amb el menor, ha relatat l'expert.





UN 33% DE MENORS ES RECONEIXEN ADDICTES AL MÒBIL





Més enllà dels perills tecnològics associats al sexe, els experts de Gaptain també han ressaltat importants riscos per als menors com l'addicció al mòbil o el ciberassetjament. "Si considerem que un ús superior a quatre hores es pot considerar addicció, un 33% de menors es reconeixen addictes al mòbil", afirma Juanfran Ruiz.





Un problema que, segons l'expert, "està molt estès" i no només afecta els joves, ja que "una persona mitjana desbloqueja el mòbil 85 vegades al dia, l'ús mitjà d'internet és de cinc hores diàries, el 40% de les persones no passa més d'una hora sense mirar el mòbil, i el 50% no espera a acabar de conduir per mirar el WhatsApp ". Per això, Ruiz adverteix de la importància de "donar exemple" als més petits fent un ús moderat i responsable dels nostres dispositius.





D'altra banda, l'assetjament escolar o bullying ha estat assenyalat com "un greu problema" que també s'ha estès a les noves tecnologies, ja que "un de cada quatre casos de bullying es dóna ja a través d'elles". Els dispositius mòbils "faciliten l'assetjament, que ja no ha de passar al centre escolar i es pot estendre les 24 hores del dia", ha precisat Juanfran Ruíz.





Rosa Pérez ha destacat així mateix la importància d'aquest últim fenomen que provoca que "el 30% dels que el pateixen tinguin pensaments suïcides, que en el 38% dels casos es desenvolupa durant més d'un any i el 75% de les vegades es manté en silenci".