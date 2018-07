Els taxistes es reuniran dimarts amb el Govern i esperen la cita amb Foment però mantenen la vaga

Els vaguistes ocupen la Gran Via (Europa Press)





Els sindicats del taxi de Barcelona han celebrat aquest dissabte la petició que ha fet Generalitat al Govern central perquè realitzi un traspàs de competències, així com la partida pressupostària que l'executiu català ha anunciat per indemnitzar els vehicles de lloguer amb conductor (VTC) i retirar els que no compleixen la normativa.





En declaracions als mitjans, el portaveu d'Elit Taxi, Alberto Álvarez, ha definit la posició de la Generalitat com un veritable compromís, ha reiterat que volen "el blindatge de la llicència urbana" i ha indicat que ara és el moment que el president del Govern, Pedro Sánchez, demostri que és d'esquerres que aposti per la classe treballadora i no pels grups de pressió.





Davant uns 4.000 taxistes concentrats, ha anunciat que la vaga indefinida no es desconvoca i que a ella s'han unit ja companys de localitats com Sabadell, Rubí, Terrassa i Mataró (Barcelona), així com de la resta d'Espanya, en ciutats com Madrid i Sevilla, i ha indicat que companys de professió a Londres i París també recolzen les protestes.





Els sindicats de taxistes es reuniran dimarts que ve amb representants de la Generalitat per buscar una solució que paralitzi la vaga indefinida que s'està produint a Barcelona per quart dia consecutiu, i esperen reunir-se durant la setmana que ve amb representants del Ministeri de Foment.





A més, durant l'assemblea que han realitzat a les 17.00 hores els taxistes han destacat que no els val la nota de premsa que ha enviat el Ministeri de Foment en la qual els insta a desconvocar la vaga indefinida per fixar una data per reunir-se amb ells i han afirmat que "això no va a parar, va anar en augment".





Álvarez ha assenyalat que la vaga s'hauria paralitzat si el Govern hagués anunciat en el Consell de Ministres de divendres "un Decret Llei on recollís totes les seves peticions, per després convalidar al mes de setembre".









Alberto Álvarez ha explicat també que a les 20.00 hores realitzaran una altra assemblea al Passeig de Gràcia de Barcelona, en la qual comptaran amb la participació del diputat d'Podem al Congrés, Rafa Mayoral, que no acudirà en representació del seu partit sinó com ' amic del taxi ', ja que, segons el portaveu d'Elite taxi, es tracta d' "una de les poques persones al Congrés que sempre s'ha partit la cara pel taxi".