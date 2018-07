Representants del taxi acorden aquesta tarda les seves peticions per a la reunió amb Foment

Els taxistes es reuneixen aquest dilluns amb Foment (Europa Press)





Associacions i col·lectius del sector del taxi han convocat una reunió de treball aquest vespre per consensuar propostes conjuntes de cara a la reunió prevista per a aquest dilluns amb el secretari d'Estat d'Infraestructures i Transports, Pedro Saura.





Així l'hi ha traslladat a Europa Press el president de l'Associació Nacional del Taxi (Antaxi) i de la Federació Professional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, que ha precisat que a la reunió hi participaran l'Associació Nacional del Taxi (Antaxi), la Federació Espanyola del Taxi (Fedetaxi), Elit i la Plataforma Caragol.





Així mateix, Sanz ha informat que els taxistes de Madrid, que han celebrat una assemblea aquest migdia a l'aeroport Adolfo Suárez, mantenen la seva decisió de secundar el "aturada total", i ha afegit que els representants del sector intentaran treure un "bon resultat "a la reunió, del que dependran les decisions posteriors.





Els representants del sector a nivell nacional es reuniran a les 17.00 hores a la seu de la Federació Professional del Taxi per debatre propostes que "resumeixin les peticions del taxi d'Espanya", i donaran compte de les conclusions de la trobada a l'Aeroport de Barajas, a partir de les 19.00 hores.





A l'assemblea d'aquest migdia s'han organitzat els retens per donar "serveis mínims gratuïts" a les estacions de tren d'Atocha i Chamartín ia l'Estació Sud d'Autobusos per a persones amb discapacitat, gent gran i famílies amb nens, i per complir totes les assistències domiciliàries mèdiques.





De forma espontània, els taxista madrilenys han dut a terme marxes per grans artèries de la capital, com el passeig de la Castellana i la Gran Via, amb l'objectiu de "sensibilitzar a tots".





Sanz ha destacat que aquestes mobilitzacions "esporàdiques" i "espontànies" s'han produït "sense cap incident ni altercat", extrem que ha estat confirmat per la Policia Municipal, en declaracions a Europa Press.