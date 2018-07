Foment es reuneix dilluns amb els taxistes i dimarts amb les VTC mentre segueix la vaga indefinida

Els vaguistes ocupen la Gran Via (Antena-3)





El Ministeri de Foment ja ha convocat a les associacions del taxi ia les dels VTC a sengles reunions per abordar la crisi. La trobada amb els taxistes serà dilluns a les 12.30 hores a Madrid. El ministeri va cridar als taxistes "a la calma" i els ha demanat "un retorn a la normalitat com a pas previ cap a una solució".





La reunió, programada per a les 12.00 hores, estarà dirigida pel secretari d'Estat d'Infraestructures i Transports, Pedro Saura, ia ella estan convocades les principals associacions de taxistes com Fedetaxi, Antaxi i Elit, segons han informat a Europa Press en fonts de Foment.





El Departament que dirigeix José Luis Ábalos ha cridat, així mateix, a Unauto, la patronal de les VTC, a una trobada en el matí de dimarts, 31 de juliol.





A més, Foment ha convocat per a la tarda de dimecres, 1 d'agost, la Conferència Nacional de Transports, en la qual el mateix ministre es reunirà amb els responsables del ram de les diferents comunitats autònomes.





En el marc d'aquest fòrum, Ábalos tornarà a proposar el traspàs als governs regionals de la competència per a la concessió de llicències de VTC, segons han avançat aquestes fonts.

Es tracta d'una iniciativa que el ministre ja va anunciar a començaments de mes, en la seva primera compareixença al Congrés.





D'aquesta manera, les comunitats tindran la potestat per llei de donar aquestes llicències que a la pràctica ja atorguen, si bé és per delegació de l'Administració central, que és qui legalment té potestat per a això.





Amb aquestes trobades, el Govern "aposta pel diàleg" per solucionar la "situació generada per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en aprovar un reglament sense tenir competència per a això", han indicat a Europa Press aquestes fonts de Foment.





El Departament que dirigeix Ábalos busca així aturar la conflicte obert en el sector del taxi i les vagues convocades pel gremi que van arrencar aquesta setmana a Barcelona, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya decidís mantenir en suspens el reglament aprovat per l'Ajuntament de la Ciutat Comtal per a restringir la concessió de llicències VTC.





Aquest fet va provocar protestes i una convocatòria de vaga indefinida a Barcelona, a la qual ja s'han sumat els taxistes de Madrid, i que s'està començant a estendre per altres grans ciutats.





LA VAGA INDEFINIDA NO ES DESCONVOCA





Els sindicats del taxi de Barcelona han celebrat aquest dissabte la petició que ha fet Generalitat al Govern central perquè realitzi un traspàs de competències, així com la partida pressupostària que l'executiu català ha anunciat per indemnitzar els vehicles de lloguer amb conductor (VTC) i retirar els que no compleixen la normativa.





En declaracions als mitjans, el portaveu d'Elit Taxi, Alberto Álvarez, ha definit la posició de la Generalitat com un veritable compromís, ha reiterat que volen "el blindatge de la llicència urbana" i ha indicat que ara és el moment que el president del Govern, Pedro Sánchez, demostri que és d'esquerres que aposti per la classe treballadora i no pels grups de pressió.





Davant uns 4.000 taxistes concentrats, ha anunciat que la vaga indefinida no es desconvoca i que a ella s'han unit ja companys de localitats com Sabadell, Rubí, Terrassa i Mataró (Barcelona), així com de la resta d'Espanya, en ciutats com Madrid i Sevilla, i ha indicat que companys de professió a Londres i París també recolzen les protestes.





Els sindicats de taxistes es reuniran dimarts que ve amb representants de la Generalitat per buscar una solució que paralitzi la vaga indefinida que s'està produint a Barcelona per cinquè dia consecutiu.





A més, durant l'assemblea que han realitzat a les 17.00 hores els taxistes han destacat que no els val la nota de premsa que ha enviat el Ministeri de Foment en la qual els insta a desconvocar la vaga indefinida per fixar una data per reunir-se amb ells i han afirmat que "això no va a parar, va anar en augment".





Álvarez ha assenyalat que la vaga s'hauria paralitzat si el Govern hagués anunciat en el Consell de Ministres de divendres "un Decret Llei on recollís totes les seves peticions, per després convalidar al mes de setembre".





A última hora de la tarda es celeebró altra assemblea al Passeig de Gràcia de Barcelona, en què va participar del diputat d'Podem al Congrés, Rafa Mayoral, que no va acudir en representació del seu partit sinó com 'amic del taxi', ja que, segons el portaveu d'Elite taxi, es tracta d ' "una de les poques persones al Congrés que sempre s'ha partit la cara pel taxi".