Ramon Espadaler critica que Torra faci un ús partidari de l'escut de la Generalitat

Ramon Espadaler, diputat de Units per Avancar (Europa Press)





El diputat d'Units per Avancar, adscrit al grup del PSC-Units, Ramon Espadaler, ha demanat regular els usos de l'escut de la Generalitat, davant la utilització d'aquest escut per part de l'autodenominat 'Govern de la República' des de Brussel·les.





En una publicació a Twitter recollida per Europa Press, ha criticat el president de la Generalitat, Quim Torra, que "s'apropiï de manera partidària d'un símbol de tots".





Torra ha contestat afirmant que entén que Espadaler vegi important aquesta qüestió, però que ell està preocupat per "els exiliats, els presos polítics, el miler de catalans investigats i processats per defensar la democràcia i com fer efectiva la República".





Espadaler li ha retret que els símbols de la Generalitat no són "només una qüestió formal, sinó el reflex i l'expressió del respecte" que té el Govern al conjunt de la població.





"L'important és trobar solucions que no divideixin els catalans", ha sentenciat el diputat del PSC-Units al Parlament.