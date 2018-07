Torra es puja un 5% el sou i ja guanya gairebé el doble que Pedro Sánchez

Segons publica 'Okdiario', el president de la Generalitat, Quim Torra, no ha trigat ni dos mesos a pujar terra. El digital es fa ressò d'un informe de Convivència Cívica Catalana en què es detalla com Torra s'ha incrementat un 5,2% la nòmina de l'expresident Puigdemont i passarà a guanyar 147.000 euros anuals.





Aquesta quantitat suposa un 81% més del que guanya el president del Govern, Pedro Sánchez. A més, al Govern de Torra hi ha 240 càrrecs que cobren més que Sánchez, que es presenten amb noms, cognoms, responsabilitat i sou de cada un d'ells en l'informe complet de CCC.





"L'anàlisi efectuada ha permès establir una sèrie de trets definitoris dels alts càrrecs i directius del govern autonòmic català. En primer lloc, es constata una notable desigualtat per gènere: gairebé dos de cada tres (63%) càrrecs d'elevada responsabilitat del nou govern de Joaquim Torra són ocupats per homes i només el 37% restant per dones, la qual cosa dista notablement de les recomanacions d'equilibri de la Llei 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes en l'àmbit polític ", expliquen des de l'entitat catalana.