L'Institut de Salut Global de Barcelona associa els brots de dengue amb la sequera

Els canvis del clima al Carib, com les pluges o les sequeres, poden afectar el risc de brots de malalties transmeses per mosquits, com el dengue, el chikungunya i el Zika, segons ha posat de manifest un estudi en què ha participat l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació Bancària la Caixa.





Segons un comunicat, els investigadors han desenvolupat un model climàtic capaç de predir l'impacte de les sequeres i les precipitacions extremes sobre el risc de brots de dengue, amb uns resultats publicats a 'Plos Medicine'.





En els últims anys, la regió del Carib s'ha enfrontat a un gran nombre de brots de malalties transmeses pel mosquit Aedes -dengue, chikungunya i zika-; aquesta zona experimenta temporades seques intenses particularment en anys amb esdeveniments del Nen.





La sequera fa que en els habitatges proliferi el nombre de recipients per emmagatzemar aigua, que són vivers ideals de mosquits; però, pocs estudis científics han examinat els efectes de la sequera perllongada en la transmissió del dengue.





Amb aquest estudi, un equip internacional ha dissenyat un model estadístic per a l'Institut Carib de Meteorologia i Hidrologia amb l'objectiu de predir els brots de dengue a Barbados.





La metodologia s'ha basat en estudis desenvolupats per al Brasil i Equador, ia partir de dades de temperatura i de precipitacions, es va realitzar un model que predeia els casos mensuals de dengue entre els anys 1999 i 2016.





Els resultats indiquen que l'eina va ser capaç de predir amb èxit els períodes amb brots de dengue; en concret, les condicions òptimes per a les epidèmies són períodes de sequera seguits d'una combinació de condicions càlides i precipitacions intenses quatre a cinc mesos després.





La primera autora de la publicació i investigadora d'ISGlobal i de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, Rachel Lowe, ha destacat que "aquest és el primer model estadístic dissenyat per tenir en compte l'impacte combinat de la sequera i la pluja al risc de malaltia ".





"Això és important ja que el canvi climàtic està contribuint a sequeres i huracans més intensos i freqüents a la regió del Carib", ha afegit.





La investigadora ha conclòs que "aquesta eina serà de gran utilitat per a les polítiques de salut pública, ja que es podran planificar intervencions per reduir el risc de dengue i altres malalties transmeses per mosquits".





De fet, està previst que aquest model contribueixi a un sistema d'alerta primerenca a tot el Carib per predir possibles epidèmies de malalties transmeses per mosquits amb tres mesos d'antelació.