L'arquitecte Norman Foster té l'unicorn amb el qual tots somien

L'arquitecte Norman Foster ha sorprès amb unes fotos al seu compte d'Instagram en què mostra un unicorn inflable de dimensions considerables.





Foster apareix assegut dins del maxi "flotador" al qual no li falten butaques i reposabraços. Un espai que l'arquitecte britànic aprofita per llegir a la piscina.









El que no ha deixat indiferent a ningú són les dimensions de l'unicorn, al qual no li falta detall, ja que fins té espai per deixar les begudes.





El reconegut arquitecte ha deixat amb la boca oberta a tothom, per sumar-se a la tendència de l'estiu però en gran.