Sindicat de Periodistes reclama al Govern que aclareixi si va pactar el repartiment de càrrecs a TV3

Davant les informacions sobre el repartiment dels principals càrrecs de la Corporació, de TV3 i de Catalunya Ràdio entre els partits del poder, el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) reclama un "desmentiment urgent" al Govern i que aclareixi si formava part de un acord subscrit entre JxCat i els republicans.





Des del sindicat també demanen al Parlament que compleixi i faci complir les seves pròpies lleis i que exerceixi les seves competències en relació a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).





"Pensem que correspon al Parlament fer complir les lleis catalanes de l'audiovisual públic que atorguen únicament a la cambra catalana la potestat per a l'elecció dels màxims càrrecs directius de la CCMA i dels seus mitjans", ha denunciat el sindicat en un comunicat.





Així, lamenten que s'hagi convertit en un "secret a veus" que els partits del Govern "mercadegen" amb uns mitjans que són de tota la ciutadania, que és la qui els finança.





Per això critiquen que hi ha "actituds polítiques" que semblen anar en "sentit contrari" en cas que es confirmi que els partits s'intenten repartir la Corporació "com una conselleria més".





RENOVACIÓ DEL CONSELL DE LA CCMA





Així, des de el SPC també critiquen l'obstaculització de la renovació del Consell de govern de la CCMA, caducats des del març, i l'aprovació per part del Parlament de l'acord unànime en la ponència de la reforma de les lleis audiovisuals.





Aquest acord preveu que els consellers i el president siguin escollits per majoria qualificada, la qual cosa, adverteixen des del sindicat, força el consens i afavoreix la independència i la professionalitat.