Míriam Nogueras tindrà un "paper important" en el grup del PDeCAT al Congrés

David Bonvehí costat de Míriam Nogueras aquest dilluns.





El nou president del PDeCAT, David Bonvehí, ha anunciat aquest dilluns que té previst donar un "rol important" a Míriam Nogueras en el grup parlamentari al Congrés dels Diputats, atès que aquesta va assumir el paper de vicepresidenta del partit en el conclave del PDeCAT de fa dos caps de setmana.





Ho ha explicat en la roda de premsa posterior a la primera reunió de la nova direcció, on ha defensat que Nogueres ha de tenir un paper rellevant en el grup, però no ha concretat quin paper exercirà ni si serà el de portaveu al Congrés substituint Carles Campuzano.





"A la reunió de la direcció he dit que la vicepresidenta del partit ha de tenir un paper

important en el que és la política de l'Estat espanyol, però abans de prendre qualsevol decisió vull parlar amb tots els diputats i senadors "de l'PDeCAT, ha conclòs.





Així, Bonvehí ha anticipat que hi haurà canvis en el grup parlamentari al Congrés i al Senat, però ha afirmat que primer vol meditar i estudiar-los internament, per la qual cosa no està descartat que Campuzano segueixi com a portaveu al Congrés, el lloc amb més rellevància.





"Nogueras, pel seu rol en l'Executiva, ha de tenir un paper diferent a Madrid (...). No estic dient en cap cas que Míriam serà la nova portaveu", ha tancat Bonvehí, que s'ha donat un temps per abordar els canvis definitius.