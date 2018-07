Campanya del PP per retirar estelades i llaços grocs

El PP català enviarà una carta a tots els ajuntaments per demanar la retirada de estelades i "altres símbols partidistes" i que així es compleixi la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que prohibeix que es pengin en els espais públics i edificis oficials .





El president del PP de Catalunya, Xavier García Albiol, ha anunciat aquest dimarts 31 de juliol que portaran als tribunals "als alcaldes que desobeeixin" i no hagin retirat els símbols en les pròximes setmanes.





"Ara els alcaldes s'ho pensaran dues vegades davant de desobeir la resolució del TSJC ", ha afegit, i ha qualificat de necessària i decisiva aquesta campanya del PP per retirar aquesta simbologia, que no només defensa els interessos dels votants del seu partit sinó d'una majoria de la societat catalana, ha considerat.





"INDIGNITAT" DE PEDRO SÁNCHEZ





D'altra banda, Albiol ha apuntat que el Govern de Pedro Sánchez "està fent una indignitat" a l'incloure en l'ordre del dia de la comissió bilateral entre el Govern central i la Generalitat, que se celebrarà aquest dimecres, assumptes com el referèndum d'autodeterminació o els presos sobiranistes .





A més, ha ressaltat que "l'únic que vol el president de la Generalitat és que es visualitzi una reunió entre el Govern d'Espanya i la República catalana" i ha acusat Pedro Sánchez de prestar-se al joc.





Albiol ha puntualitzat que és inacceptable que el president d'Espanya estigui parlant de coses "que no poden ser", li ha recriminat que abordi alguna cosa sobre el que no té competències, en referència als presos sobiranistes, i li ha recomanat que no de peu , ni esperances als independentistes.