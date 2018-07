Mantenir el cabal dels rius permet practicar esports aquàtics

Cada dia són més les persones que decideixen endinsar-se al món dels esports d'aventura i gaudir d'uns dies en contacte amb la natura.





La sensació de llibertat i adrenalina que proporcionen aquestes activitats, fa que cada any augmenti aquest tipus de turisme i es registri un increment en el nombre d'usuaris.





Per fer-ho possible cal que l'entorn sigui l'adequat pel tipus d'esport que es vulgui practicar.





Per exemple, en el cas dels esports d'aigua, s'ha de mantenir un cabal específic en els rius per poder realitzar activitats de ràfting, piragüisme, canoa, descens de barrancs, etc., el qual dependrà, en gran mesura, de la situació climatològica que hi hagi hagut durant l'any.





En moltes ocasions les condicions que hi ha de forma natural no són suficients per poder practicar esports d'aigua i es fa necessari l'ajuda d'agents externs.





És per això, Endesa -mitjançant la seva divisió d'energies renovables Enel Green Power - participa i col·labora activament amb nombroses administracions i entitats culturals i esportives per a regular el cabal dels rius i facilitar que es puguin practicar aquests esports amb total seguretat i respecte pel medi ambient.





REGULACIÓ DEL CABAL DELS RIUS





La regulació del cabal dels rius es converteix en una part essencial a l'hora de poder realitzar els diferents esports.





Per aquest motiu, any rere any, Endesa realitza les actuacions necessàries per a garantir no només les condicions òptimes necessàries per dur a terme cadascuna de les activitats, sinó també per garantir la seguretat i la sostenibilitat tant dels esports com del territori.





La regulació d'aigua per a ús lúdic-social requereix un exigent manteniment periòdic de les centrals hidroelèctriques, així com de les infraestructures hidràuliques associades, juntament amb un sistema de comunicacions fiable entre les centrals i el centre de control.





En primer lloc, els tècnics d'Endesa realitzen un estudi previ des del Centre de Control de Hidràuliques de la Companyia, situat a Lleida, en el qual es valora la quantitat d'aigua sol·licitada i disponible tenint en compte, d'una banda, l'estat actual dels rius i, de l'altra, les condicions del medi ambient que garanteixin l'èxit de les activitats, sempre tenint en compte altres servituds que puguin haver (regadius, aigua de boca, etc.).