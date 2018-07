Carmen Calvo carrega contra Rivera i Casado per "alinear-se" amb polítics radicals de la UE

La vicepresidenta del Govern central, Carmen Calvo, ha insinuat aquest dimarts 31 de juliol que els presidents del PP i de Ciutadans, Pablo Casado i Albert Rivera, s'estan "alineant" amb les postures de polítics radicals de la Unió Europea en matèria d'immigració.





"En un tema com aquest on Casado i Rivera decideixen alinear-se amb líders europeus que per descomptat no són ni de lluny l'espai on s'alineen Macron, Merkel, Costa i Sánchez, ja que és la seva decisió", ha assenyalat.





Així s'ha pronunciat Calvo en roda de premsa preguntada per les declaracions en què Casado va apuntar que "no és possible que hi hagi papers per a tots" els migrants i va sentenciar que Espanya no pot "absorbir els milions d'africans que volen venir a Europa" .





"Imagino que a molts ciutadans els causarà una mica de sorpresa que una persona jove, com és el líder del PP, faci unes declaracions tan poc entenedors", ha apuntat Calvo sobre Casado, al qual ha reclamat "responsabilitat" com a líder del partit de l'oposició.





"El Govern -central- entén que l'oposició ha d'exercir el seu treball de crítica i control sobre nosaltres, però els terrenys de fer política deixen blanc sobre negre el que tria cada líder i en uns pocs dies ens hem trobat una dreta que menysprea uns quants milers de milions per restablir igualtats i justícia al seu país ", ha afirmat.





Segons la seva opinió, "s'allunyen de l'espai central" i "resulta xocant" que una persona tan jove "no entengui que" la situació de la frontera sud "no és puntual" i "va a formar part de la resposta a Espanya sempre" .





La vicepresidenta ha insistit que el Govern central està en la defensa de les fronteres i el compliment de les obligacions en matèria de drets humans, alhora que ha recalcat que s'ha "heretat" una situació "en què hi havia multitud de imprevisions" en matèria migratòria.