Treballadors de TV3 denuncien la guerra entre JxCat i ERC per la Corporació

El Comitè d'Empresa de TV3 ha denunciat la guerra entre els partits del Govern, JxCat i ERC, per la Corporació per a repartir els mitjans públics catalans.





"El bloqueig que hi ha al govern té conseqüències directes per a la Corporació que continuarà arrossegant un Consell de govern caducat i deixant pendent un cop més la reforma de la llei de la CCMA pactada fa un any i que no s'ha abordat abans per manca de voluntat política ", han criticat els treballadors.





Així, han denunciat els "acords privats" per repartir-se TV3 i Catalunya Ràdio i que altres acords quedin en suspens pel "afany de control" de la Corporació des de "les posicions més conservadores del govern", sostenen des del Comitè d'Empresa de TV3 .





INCREMENTS SALARIALS





Els empleats de l'ens públic també han denunciat que el conseller d'Administració Pública ha parat els increments salarials del 2018 i la recuperació del 100% del complement d'IT per als treballadors i treballadores del sector públic de Catalunya.





També critiquen l'acord de la Mesa del Parlament de no reprendre les sessions plenàries fins a l'octubre. "Aquesta sorprenent decisió, que es deriva del conflicte obert entre els partits, té implicacions per a la ciutadania de Catalunya i per a la CCMA", critiquen.