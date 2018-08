Juliol es converteix en el mes amb més ofegats de 2018

Juliol s'ha convertit en el mes de 2018 amb més morts per ofegament en espais aquàtics espanyols, amb un total de 58 víctimes mortals.





Així ho reflecteix l'Informe Nacional de Ofegaments que elabora la Reial Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme.





Aquests 58 morts per aquesta causa que es van donar al juliol el col·loquen a més com el mes que més morts ha registrat des de l'agost de l'any passat, en què es van donar 71 morts.





Malgrat això, les morts respecte a juliol de 2017 suposen gairebé un 39% menys, quan es van registrar 95 morts, 37 víctimes mortals més que aquest mes.





Juliol de 2017 va ser el mes amb més morts en l'històric de l'Informe Nacional de Ofegaments, que es porta a terme des de gener de 2015, mentre que el mateix període d'aquest 2018 és el setè amb més víctimes mortals per ofegament en els 43 mesos estudiats , per darrere de l'esmentat juliol de 2017; juliol de 2015, en què es van produir 85 morts; agost de 2017, amb 71; agost de 2015 i juny de 2017, amb 70 cadascun; i agost de 2016, amb 60.





La xifra de juliol de 2018 s'eleva fins 184 les persones que han perdut la vida per ofegament en els espais aquàtics espanyols des de gener.





No obstant això, el creixement del nombre de persones mortes al juliol respecte als mesos anteriors no ha comportat que a dia 31 de juliol es porti comptabilitzat gairebé un 40% menys de morts que a la mateixa data de 2017, quan es sumaven 306 morts per ofegament, 122 víctimes més.





PERFIL DE LA PERSONA OFEGADA





El perfil de la persona ofegada aquest any és la d'un home, de nacionalitat espanyola, de 65 o més anys, que va perdre la vida en una platja, en qualsevol cas en un espai aquàtic sense vigilància o servei de socorrisme.





Per primera vegada l'any, Galícia és la comunitat autònoma amb més morts, 29 persones, per davant de Canàries, que havia estat el territori espanyol amb més morts entre gener i juny d'aquest any, i que ara es col·loca en segon lloc amb 27 víctimes mortals i el 14,7%.





La segueixen Andalusia amb 23 morts, Catalunya amb 22, Comunitat Valenciana amb 17 i Balears amb 16.