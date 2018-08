Síndica de Barcelona: "L'Ajuntament ha tingut una actuació contundent contra els pisos turístics il·legals i així ha de continuar"

Barcelona va ser visitada l'any passat per més de 7 milions de turistes. Es preveu que el 2018 aquesta dada augmenti espectacularment a la capital catalana. Amb aquestes xifres, és natural que durant els mesos d'estiu sorgeixen friccions entre els veïns i els visitants que venen a la ciutat a passar les seves vacances.





A més, a aquesta situació hi hem d'afegir problemes rutinaris com l'excès de soroll o la convivència no sempre fàcil entre ciclistes i vianants. Una de les funcions de Maria Assumpció Vilà Planas, síndica de greuges de Barcelona, és atendre les queixes dels ciutadans i proposar mesures per resoldre els seus problemes.









Quines són les principals queixes dels barcelonins durant els mesos d'estiu?





Els veïns de Barcelona es queixen entre d’altres coses del soroll: del provocat per les activitats a l’aire lliure, també del generat pels aparells d’aire condicionat domèstic --de les instal·lacions de climatització de les empreses es queixen al llarg de tot l’any-- i també del soroll que genera la recollida nocturna de trastos i mobles vells pels carrers de la ciutat.





També hi ha queixes sobre el soroll que prové de locals d'oci?





En referència al soroll provocat pels clients dels locals d’oci nocturn tenim queixes que es van reiterant al cap dels anys, com d’algunes sales de concerts en que les molèsties es produeixen quan els clients surten al carrer.





En referència als concerts a l’aire lliure, l’any passat vam rebre queixes del Brunch in the Park que es realitza als Jardins Joan Brossa de Montjuïc, tant per soroll com per la privatització que es fa d’un espai públic que impedeix que els veïns de la zona puguin gaudir-ne.





Aquest any hem rebut una queixa pel soroll que genera el Festival de Música del Fòrum. També rebem queixes continuades sobre el soroll a les places i el soroll dels clients de les terrasses.





El fenomen del 'top manta' té presència a Barcelona tot l’any, tot i que s’incrementa exponencialment amb l’arribada de l’estiu. Al llarg d’aquests darrer anys hem rebut algunes queixes provinents totes elles de comerciants i firaires que veuen en aquet col·lectiu una competència deslleial que els perjudica.





La convivència entre els passejants i les bicicletes sempre és complicada, però a l'estiu es pot empitjorar perquè molts negocis lloguen aquests vehicles als turistes. Quines són les seves propostes per regular l'ús de les voreres?





El nombre de queixes formalitzades sobre aquest tema ha sofert un descens en els darrers anys, tot i que hem copsat que segueix sent un tema de preocupació que genera debat entre la població i en especial entre vianants i ciclistes, i ciclistes i conductors de vehicles motoritzats.





El mes de desembre de 2011, des de la Sindicatura vam presentar un estudi d’ofici sobre la implantació de la bicicleta a la ciutat de Barcelona, fent-nos ressò de la preocupació que l’ús de la bicicleta generava entre la ciutadania i els diferents col·lectius implicats. I l’any 2016 es va fer una actualització d’aquesta actuació d’ofici i es van fer una sèrie de recomanacions a l’Ajuntament.





Entre aquestes recomanacions, s'hi trobava la necessitat de traslladar el màxim dels carrils bici existents a la calçada, alhora que garantir la seguretat dels ciclistes. També vam recomanar apostar per l'educació viària i estudiar la viabilitat que el cos de vigilants d’àrea (verda i blava), considerats com a servei auxiliar de la Guàrdia Urbana, també estiguin habilitats per collaborar en la detecció de conductes contràries a l’ordenança de circulació.





L'equip de govern municipal ha tingut una acció contundent contra els pisos turístics illegals. Ho considera suficient?





Efectivament, l'Ajuntament ha tingut una actuació contundent contra els pisos turístics illegals i considerem que així ha de continuar. Valoro positivament aquestes actuacions endegades, però és del tot necessària la col·laboració ciutadana per poder detectar l’oferta il·legal i ser més eficient amb la finalitat de preservar el dret a l’habitatge.





Aquesta activitat econòmica il·legal i submergida, a banda de crear problemes de convivència, contribueix clarament a l’expulsió del veïnat. De fet, els veïns sí que denuncien quan pateixen molèsties generades pels usuaris dels HUTs (habitatges d'ús turístic).





En ocasions s'han publicat informacions sobre l'estat descuidat d'algunes platges de Barcelona. Es fa prou en aquest sentit per part de l'Ajuntament?





Curiosament no ens arriben queixes sobre l’estat de les platges. Ara que recordi només uns nens d’un col·legi de la Cerdanya que van baixar de viatge a la ciutat ens van fer arribar els seus comentaris sobre l’estat de neteja de les platges que consideraven que era insuficient.





Al meu parer, a l'estiu caldria mantenir la freqüència del transport públic per facilitar la mobilitat tant de les persones que treballen en període estival com la dels visitants.





Reben denúncies sobre la venda dels 'top manta' al carrer? Al centre de Barcelona és omnipresent...





L’Ajuntament de Barcelona és l’administració més propera a la ciutadania i la que suporta més la pressió d’aquest complex fenomen, tot i no tenir totes les competències per a abordar-lo des de la seva arrel.





Des de la Sindicatura de Greuges de Barcelona hem recomanat diverses vegades que s’insti enèrgicament la resta d’administracions competents per tal d’articular mecanismes de cooperació i coordinació permanents, i el disseny d’un instrument propi per abordar íntegrament la venda ambulant no autoritzada i les causes que l’originen.





La ciutat no compta amb gaires fonts públiques. Pensant en la gent gran, més afectada per les pujades de temperatura, seria una bona mesura introduir més punts per beure aigua?





No tenim en aquest moment coneixement específic del nombre de fonts públiques que hi ha a la ciutat i la seva distribució per districtes. Tampoc hem rebut cap queixa al respecte. Seria un tema que hauríem d’estudiar.





Per acabar, quines prestacions creuen que caldria reforçar per fer més agradable la vida dels veïns a l'estiu?





A Barcelona la ciutadania sol marxar de vacances els mesos de juliol i agost. Per tant, els serveis tendeixen a reduir-se, però cada vegada les vacances es fan de forma més esglaonada, alhora que també augmenta el nombre de turistes que visiten la ciutat.





Al meu parer caldria mantenir la freqüència del transport públic per facilitar la mobilitat tant de les persones que treballen en període estival com la dels visitants. I també trobo adient reforçar la presència de cossos policials per garantir la seguretat.